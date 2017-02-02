Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





TAYANNA и «Сальто Назад» вышли в финал

Национальный отбор на Евровидение-2017 продолжается

Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины состоялся 4 февраля.

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования в финал вышли певица Татьяна Решетняк, выступающая под сценическим псевдонимом TAYANNA, и группа «Сальто Назад», сообщило издание «Новое время».

Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа «Сальто Назад» заработала 8 баллов от членов жюри.

В ходе первого полуфинала национального отбора на Евровидение-2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: «СКАЙ», Рома Веремейчик и группа «LUMIERE», «Monochromea», Laliko, «Сальто Назад», MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, оставшиеся два состоятся 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.

Ранее Константин Меладзе сообщил, что среди претендентов на победу в финале национального отбора много талантливых исполнителей, которые могут достойно представить страну на песенном конкурсе в этом году.

«Наша цель – выбрать самого талантливого, самого психологически настроенного артиста с самой лучшей песней. Спрогнозировать, кто из этих ребят пройдет в финал, мне весьма сложно, и я совершенно искренне могу сказать, что силы равны», – заявил Меладзе за кулисами первого полуфинала нацотбора на Евровидение-2017.