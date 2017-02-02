Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» Владимир Высоцкий и Марина Влади. Роли главных героев исполнили Денис Мосияш и Валерия Климашева.



В Мариуполе показали постановку о противоречивой натуре Владимира Высоцкого Творчество известного поэта, ­музыканта и актера Владимира Высоцкого до сих пор задевает самые тонкие струны души. Даже спустя почти четыре десятка лет после его смерти… В этом году Высоцкому исполнилось бы 79 лет. В январе в Мариуполе состоялись вечера памяти поэта. А вот творческий коллектив Дворца «Молодежный» постановку «Белое и черное», посвященную дню рождения барда, показал 4 февраля. Спектакль поразил зрителей глубиной эмоций и нестандартным подходом. Величие не умирает В минувшую субботу во Дворце «Молодежный» собралось множество почитателей таланта Владимира Высоцкого – от пенсионеров до молодежи. Кому не хватило мест в зале, согласны были смотреть спектакль стоя. Девятилетняя Вика рассказывает, что об артисте она узнала от родителей, слышала некоторые из песен Высоцкого. Среди зрителей мы встретили и тех, кто бывал на выступлениях певца. «Как сейчас помню, в 1971 году он приезжал в Мариуполь, я был на его концерте. А потом так случилось, что пришел проводить его в последний путь – был в это время в Москве, видел всю процессию и массу народа, которая прощалась с ним. Без сомнения, творчество Высоцкого не забывается, а наоборот – все больше чувствуется его величие», – делится впечатлениями один из пришедших на вечер памяти Василий Петрович. В черно-белых тонах В извечной борьбе между собой две стороны души – черная и белая. Это противоборство в жизни и творчестве Высоцкого стало главной темой постановки. На сцене нашли отражение не только его произведения, но ивЂ‚отрывки жизненных историй, его любовь к Марине Влади, боль и поиск самого себя. «Это не просто вечер памяти, а театрализованное представление, где мы ломаем стереотипы. Такого, я думаю, нигде еще не было. Готовиться было очень сложно, времени катастрофически не хватало, ведь мы занимались не только этим проектом», – рассказывает Антон Тельбизов, руководитель клуба «Театромания» и организатор постановки. Он и сам вспоминает творчество Высоцкого с теплыми чувствами, ведь был знаком с его произведениями с детства – родители Антона любили артиста, цитировали его стихи, смотрели фильмы с его участием. К слову, Дворец «Молодежный» вскоре снова удивит мариупольцев – артисты занимаются подготовкой к первой в их исполнении полноценной двухактовой пьесе под названием «Отель двух миров». Шквал аплодисментов Вечер и правда получился нестандартным. Артисты на сцене не просто исполняли произведения Высоцкого, а будто бы проживали эти моменты – со всей глубиной эмоций, которые передавались зрителям. Здесь брали за душу стихи и песни, удивляли танцы, акробатические и театрализованные этюды. Происходящее на сцене действительно отобразило эту тонкую грань – между черным и белым. И судя по аплодисментам, такое видение судьбы и внутреннего состояния Владимира Высоцкого зрителям пришлось по душе. В одном из стихотворений он написал: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним». Оставив после себя вечность своего творческого наследия, Высоцкий по-прежнему живет в сердцах своих почитателей ярко и мощно. Впрочем, такой была и его жизнь, огонь которой навсегда сохранится в его стихах и песнях. Виктория Ростова. Фото Марии Кутняковой