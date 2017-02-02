|
Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13
Горожане об уличной МАФии
Нина Ивановна, пенсионерка
Все эти ларьки и палатки нарушают архитектурный облик нашего города, потому их желательно убрать. Есть места, где ситуация еще ничего, а бывает просто ужасная картина. Я считаю, нужно перевести торговлю в стационарные объекты.
Евгений Михайлович, пенсионер
Во многих районах города с МАФами порядка нет никакого, для того чтобы убедиться в этом, достаточно пройти по проспекту Строителей. Думаю, всевозможные ларьки, которые не красят город, нужно однозначно убрать.
Александр, наемный работник
К МАФам отношусь терпимо, если в них не продают алкоголь. В 23-м микрорайоне из-за ларьков невозможно пройти, и любителей чарки возле них – толпы с самого утра. Ведешь ребенка в школу, а они там пьют, матерятся – это никуда не годится.
Лидия Ивановна, домохозяйка
У нас странная картина в городе с этими ларьками. Одни, явно незаконные, убирают. Но в то же время почему-то сразу появляются другие. Мне кажется, что данной проблеме необходимо уделить больше внимания. Но в Киеве ситуация все равно хуже.