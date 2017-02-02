Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





Горожане об уличной МАФии

Нина Ивановна, пенсионерка

Все эти ларьки и палатки нарушают архитектурный облик нашего города, потому их желательно убрать. Есть места, где ситуация еще ничего, а бывает просто ужасная картина. Я считаю, нужно перевести торговлю в стационарные объекты.

Евгений Михайлович, пенсионер

Во многих районах города с МАФами порядка нет никакого, для того чтобы убедиться в этом, достаточно пройти по проспекту Строителей. Думаю, всевозможные ларьки, которые не красят город, нужно однозначно убрать.

Александр, наемный работник

К МАФам отношусь терпимо, если в них не продают алкоголь. В 23-м микрорайоне из-за ларьков невозможно пройти, и любителей чарки возле них – толпы с самого утра. Ведешь ребенка в школу, а они там пьют, матерятся – это никуда не годится.

Лидия Ивановна, домохозяйка