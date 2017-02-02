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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Блог Владимира Щербакова

Мариупольский подход

С приходом к власти команда нового мэра Вадима Бойченко столкнулась со старыми трудностями. Одной из главных таких проблем были и остаются малые архитектурные формы. Всевозможные ларьки и киоски, которые зачастую установлены без документов, портят внешний облик Мариуполя. Однако это еще полбеды, ведь есть другая категория МАФов, у которых вроде бы документы в порядке, но установлены они в таких местах, что сразу понятно: нормальным путем эти разрешения не получить.  И если с незаконными киосками можно долго не церемониться, то со второй категорией временных сооружений приходится возиться. Ведь даже если по всем мыслимым и немыслимым нормам МАФ находится в неположенном месте, однако у хозяина есть разрешительные документы, отвод земли и т.д., то демонтировать и снести подобную конструкцию можно лишь по решению суда. Вот, например, магазин, который продает сумки возле Дома связи. Уже не один год эта торговая точка мозолит всем глаза, смотрясь на этом месте как какое-то инородное тело. Жители Мариуполя буквально спотыкаются об этот МАФ, который занял практически половину тротуара. Кроме того, из-за «сумок» невозможно подобраться к банкомату, который расположен в торце Дома связи. Не совсем понятно, как хозяин этого магазинчика (хотя и ясно, каким образом) получил весь пакет необходимых разрешительных документов. Теперь, для того чтобы убрать это строение, которое мешает людям и если и не уродует, то явно не украшает проспект Мира, необходимо пройти ряд судебных инстанций. По словам Вадима Бойченко, сейчас с предпринимателем проводятся переговоры, суть которых – достичь обоюдного согласия, не прибегая к судебным тяжбам и помощи правоохранителей. «К сожалению, пока никакого конструктивного диалога с владельцем данного временного сооружения не выходит. Если ничего не удастся добиться путем переговоров, остается только одно – судиться», – говорит городской голова. В любом случае, по мнению мариупольского градоначальника, такие объекты не должны оставаться на своих местах. Для этого городские власти готовы обращаться в суд, главное – добиться результата и очистить улицы города от сомнительных строений.

 

Владимир Щербаков, фото автора  


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