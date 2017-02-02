Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





Родила и сбежала

Полиция разыскивает женщину, оставившую в роддоме ребенка

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 февраля мужчина 1983 года рождения привел женщину в перинатальный центр. Операторы 102 приняли вызов от сотрудников медучреждения о том, что в помещении центра этот гражданин ведет себя агрессивно. Вскоре полицейские зарегистрировали еще одно сообщение: мужчина увел женщину всего через 1,5 часа после родов.

Медики рассказали, что при поступлении у нее никаких документов при себе не было, по ее словам, она является жительницей Макеевки. После родов существовала угроза ее жизни – в любой момент могло открыться кровотечение. Кроме того, до­кумент на отказ от ребенка оформлен не был.