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Вторник, 7 февраля 2017 года, № 12


«І я десь тут поряд…»

Неисправимый оптимист, Андрей Кузьменко навсегда останется таким в памяти поклонников его творчества. Во вторую годовщину трагической гибели певца на главных площадях украинских городов фанаты Кузьмы зажгли свечи.

Никополь, Мелитополь, Николаев, Киев, Днепр… Во Львове, кроме автопробега по центральным улицам, прошел музыкальный вечер, на котором более тысячи участников приветствовали отца Андрея, Виктора Кузьмича. Здесь собрались фанаты из Львова и Брюховичей, где сейчас живут родители Кузьмы.

В Одессе возле стены памяти Кузьмы Скрябина также был организован вечер памяти и концерт.

А в Днепре 31 января на площади возле областной госадминистрации состоялось бесплатное выступление группы «Скрябин». Со сцены звучали давно знакомые и всеми любимые песни коллектива. В унисон с исполнителями пели зрители. Их не испугали морозы – на концерт собралось более тысячи горожан. Перед мероприятием в фойе обладминистрации открылась выставка с фотографиями фронтмена легендарной группы.

  


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