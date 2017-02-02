В пятницу в Мариупольском государственном университете состоялось заседание круглого стола, в рамках которого обсуждались актуальные проблемы образования в городе. В мероприятии приняли участие заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, ректор МГУ Константин Балабанов, директор департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская, а также руководство учебных учреждений города.

«Тема образования всегда актуальна, – подчеркнула Ксения Сухова. – Сейчас в образовательных учреждениях ощущается нехватка педагогических кадров, кроме того, есть потребность в наработке профессиональных навыков, внедрении новых методик обучения». По словам заместителя городского головы, плотное сотрудничество городской системы образования с МГУ позволяет решать проблемные вопросы, связанные, в частности, с комплектацией кадрами.

Нужно развиваться

Университет использует лучшие традиции отечественного и зарубежного образования, чтобы качественно обучать преподавателей всех уровней, отметил Константин Балабанов: «В нашем вузе действуют 42 образовательные программы, за последние 20 лет мы выпустили более 4000 специалистов педагогического профиля, но в приоритете – учителя украинского языка и литературы. Вуз постоянно развивается, открываются новые специальности. С этого года мы действительно начнем готовить учителей начальных классов. Кроме того, на кафедре педагогики и образования проводится обучение по востребованной сегодня магистерской программе "Управление учебным заведением"».

Светлана Добровольская подчеркнула, что в рамках реализации национальной стратегии развития новой украинской школы ключевая роль отводится педагогу и руководителю образовательного учреждения. «В отрасли образования нужны специалисты с новым мышлением. Для того чтобы подготовить учителя к работе в нынешних реалиях, нужно создавать новые программы для обучения педагогических работников, и благодаря МГУ такая практика уже есть. Очень важным вопросом является подготовка руководящих кадров, которые должны быть менеджерами, обладающими достаточно широким спектром знаний в области администрирования, экономики, юриспруденции, чтобы правильно распределять и использовать ресурсы».

Как преодолеть дефицит кадров

Участники круглого стола также подняли тему нехватки в школах учителей начальных классов, физики, химии, биологии, физкультуры, в детских садах – музыкальных руководителей, по-прежнему ощущается дефицит медработников. Решить вопрос можно за счет привлечения иногородних специалистов с предоставлением им муниципального жилья или обучения мариупольских выпускников в вузах других городов за средства городского бюджета, но с условием, что они вернутся в Мариуполь и будут здесь работать по специальности.

Директор школы №51, депутат горсовета Ирина Фомичева предложила создать на базе МГУ Мариупольский педагогический колледж, что позволило бы готовить учителей начальных классов с правом преподавания информатики, иностранных языков, природоведения и физкультуры.