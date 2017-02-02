В пятницу в Мариупольском государственном университете состоялось заседание круглого стола, в рамках которого обсуждались актуальные проблемы образования в городе. В мероприятии приняли участие заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, ректор МГУ Константин Балабанов, директор департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская, а также руководство учебных учреждений города.
«Тема образования всегда актуальна, – подчеркнула Ксения Сухова. – Сейчас в образовательных учреждениях ощущается нехватка педагогических кадров, кроме того, есть потребность в наработке профессиональных навыков, внедрении новых методик обучения». По словам заместителя городского головы, плотное сотрудничество городской системы образования с МГУ позволяет решать проблемные вопросы, связанные, в частности, с комплектацией кадрами.
Нужно развиваться
Университет использует лучшие традиции отечественного и зарубежного образования, чтобы качественно обучать преподавателей всех уровней, отметил Константин Балабанов: «В нашем вузе действуют 42 образовательные программы, за последние 20 лет мы выпустили более 4000 специалистов педагогического профиля, но в приоритете – учителя украинского языка и литературы. Вуз постоянно развивается, открываются новые специальности. С этого года мы действительно начнем готовить учителей начальных классов. Кроме того, на кафедре педагогики и образования проводится обучение по востребованной сегодня магистерской программе "Управление учебным заведением"».
Светлана Добровольская подчеркнула, что в рамках реализации национальной стратегии развития новой украинской школы ключевая роль отводится педагогу и руководителю образовательного учреждения. «В отрасли образования нужны специалисты с новым мышлением. Для того чтобы подготовить учителя к работе в нынешних реалиях, нужно создавать новые программы для обучения педагогических работников, и благодаря МГУ такая практика уже есть. Очень важным вопросом является подготовка руководящих кадров, которые должны быть менеджерами, обладающими достаточно широким спектром знаний в области администрирования, экономики, юриспруденции, чтобы правильно распределять и использовать ресурсы».
Как преодолеть дефицит кадров
Участники круглого стола также подняли тему нехватки в школах учителей начальных классов, физики, химии, биологии, физкультуры, в детских садах – музыкальных руководителей, по-прежнему ощущается дефицит медработников. Решить вопрос можно за счет привлечения иногородних специалистов с предоставлением им муниципального жилья или обучения мариупольских выпускников в вузах других городов за средства городского бюджета, но с условием, что они вернутся в Мариуполь и будут здесь работать по специальности.
Директор школы №51, депутат горсовета Ирина Фомичева предложила создать на базе МГУ Мариупольский педагогический колледж, что позволило бы готовить учителей начальных классов с правом преподавания информатики, иностранных языков, природоведения и физкультуры.
Константин Балабанов подчеркнул: если городу необходим педагогический колледж, то со своей стороны МГУ приложит все усилия для реализации этой идеи. Ксения Сухова поручила разработать концепцию данного проекта, который впоследствии будет представлен на рассмотрение мэру.