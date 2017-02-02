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Вторник, 7 февраля 2017 года, № 12


В чистом подъезде живется лучше

Фото Евгения Носенко: Как большая семья. Сплоченности жителей дома №25 по ул. Латышева можно позавидовать.

Конкурс «Чистый подъезд» стал популярен среди мариупольцев – в этом году количество участников увеличилось в несколько раз

В минувшую субботу жители Приморского района взялись за организованную уборку своих подъездов. К этому их подтолкнул ставший уже традиционным конкурс «Чистый подъезд», который проводит общественный союз «Зеленый центр Метинвест». Наведением чистоты и порядка занимались жильцы 48 подъездов многоквартирных домов. Интересно, что в прошлом году на этот конкурс было подано всего 42 заявки по городу. в 2017-м на предварительном этапе было зарегистрировано вчетверо больше желающих дружно навести порядок в своем подъезде. в последние дни перед стартом, как сообщили организаторы, был просто шквал заявок. Сказалась и масштабная разъяснительная работа, проведенная волонтерами «Зеленого центра» во всех районах Мариуполя.

Главное – желание

Впрочем, в большинстве подъездов Приморского района генеральная уборка как таковая и не требовалась - люди постоянно поддерживают чистоту.

Так, в первом подъезде дома №3 на улице Гагарина инициатива исходит от Людмилы Середы, которая живет здесь немногим более года. «В нашем подъезде почти 80 процентов жителей пенсионеры. у нас всего четыре мужчины, и они мои помощники», – рассказала Людмила Васильевна.

В подъезде чисто и уютно, свежая побелка и покраска, над входом – ухоженный козырек. «Это результат участия в нескольких мини-проектах, а вот окна стеклили сами, надеемся в нынешнем году заменить их пластиковыми», – подводит краткий итог беседы Людмила Середа.

Подъезд-мечта

«В нынешнем году горожане проявили к нашему конкурсу небывалый интерес, - рассказал Сергей Магера, координатор «Зеленого центра». – Активность жителей такова, что количество пожелавших участвовать в конкурсе выросло в пять раз, а число подъездов-участников перевалило за 200. Мы понимаем, что навести порядок в нашем доме мы должны сами. Никакая управляющая компания не способна в требуемом объеме, по максимуму, как мы того хотим, содержать в чистоте и уюте наши подъезды и одновременно с этим показывать пример нашим детям, как нужно относиться к своему дому. в первый день проведения большой уборки, как мы называем конкурс «Чистый подъезд», мы увидели, как можно это совместить».

Ярким подтверждением этих слов стал шестой подъезд дома №25 на улице Латышева. Здесь к проведению генеральной уборки подготовили не только самовар, но и выступление детской «агитбригады». Интерьер подъезда украшают репродукции известных картин и оригами, кроме того, поражает обилие живых цветов – на подоконнике прижился даже лимон.

«И у нас весь дом такой. Всегда привлекаем детвору, чтобы они видели, как родители поддерживают порядок», – рассказала Ирина Шаряк, старшая по подъезду.

По мнению Сергея Магеры, такой подъезд – мечта не только жителей, но и муниципалитета: «Это в полной мере отвечает девизу нашего общественного союза: "Вместе мы сделаем больше!"»

Амурская семья

В четвертом подъезде дома №7 на улице Амурской на общие мероприятия традиционно выходит и стар и млад. А ОСМД здесь назвали «Амурская семья». Неудивительно, что после генеральной уборки тут организовали чаепитие, а одна из жителей, Анастасия Кириченко, порадовала соседей своим вокалом.

«Наш дом требует ремонта, достаточно вспомнить о пожаре на чердаке, случившемся в 2013 году, – рассказала председатель ­ОСМД Людмила Яковлева. – Пострадало немало квартир, когда пожарные тушили огонь. с тех пор мы боремся с управляющей компанией, которая должна сделать ремонт, но и сами не сидим сложа руки. Нет никакого желания жить в грязи и ждать, пока коммунальные службы соизволят навести порядок в подъезде. Это наш дом, и мы хотим видеть его чистым и уютным».

К слову, активисты «Зеленого центра» привезли для уборки в каждый подъезд моющие средства, швабры, ведра и презентовали каждой квартире, принявшей участие в конкурсе, придверный коврик.

Николай Пожогин  


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