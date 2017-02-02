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Вторник, 7 февраля 2017 года, № 12


Мариуполь – Авдеевке

В городе продолжается сбор гуманитарной помощи

Вторую неделю Авдеевка находится под интенсивными обстрелами. Город оказался практически на грани гуманитарной катастрофы: из-за обстрелов здесь проблемы с электричеством, водой, отоплением, нехватка продуктов и медикаментов. Руку помощи Авдеевке протянули волонтерские организации, благотворительные фонды, представители бизнеса из разных городов Украины.

Мариупольцы, среди них металлурги, благотворительный фонд «Каритас» и другие волонтерские организации, также поддерживают мирных жителей Авдеевки. Общественный деятель Дмитрий Забавин вместе с известными мариупольскими спортсменами Даниилом Чуфаровым и Александром Комаровым объединили свои усилия, чтобы помочь жителям Авдеевки – приобрели и передали в «Каритас» медикаменты, необходимые для медицинских учреждений. «К сожалению, мариупольцы два года назад пережили такие же трагические события, когда был обстрелян микрорайон Восточный. Тогда многие города помогли нам. Сейчас Мариуполь вместе с другими оказывает помощь жителям Авдеевки. Мы, в буквальном смысле слова, научились помогать друг другу в трудные моменты и делаем это от чистого сердца», – отметил Дмитрий Забавин.

«Очень важно, что многие откликнулись на проблемы Авдеевки. Будем надеяться, что наша помощь хотя бы немного облегчит жизнь жителей пострадавшего города», – говорит Александр Комаров.

«Призываем горожан по возможности помочь, потому что, только объединившись, мы сможем пережить эти сложные времена», – считает Даниил Чуфаров.

Общественники совместно со студентами Мариупольского государственного университета открывают пункты сбора помощи на базе общежития МГУ (пр. Строителей, 52), исторического факультета вуза (пр. Строителей, 129, в ауди­тории студенческого совета) и в помещении благотворительного фонда «Великодушие». В пунктах с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00 будет осуществляться сбор продуктов, медикаментов и вещей для жителей Авдеевки. В дальнейшем здесь планируют создать продуктовый и медицинский резерв, чтобы можно было оперативно отправить помощь пострадавшим в любой момент.

Продолжает помогать людям, которые оказались в эпицентре военных действий, и Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Вместе с ДТЭК и Группой Метинвест, объединив свои ресурсы для спасения мирных жителей в зоне боевых действий, они отслеживают гуманитарную ситуацию и оказывают оперативную помощь. За несколько дней на линию разграничения было доставлено свыше 500 тонн гуманитарных грузов, а для жителей Авдеевки – 10 тонн продуктов для приготовления горячих обедов.

В логистическом центре штаба в Мариуполе также формируют продуктовые наборы, 800 из них в минувшее воскресенье были доставлены в Бахмутский район, в села Берестовое, Яковлевка, Верхнекаменка. Все разгрузочно-погрузочные работы взяли на себя волонтеры градообразующих предприятий – металлургических  комбинатов имени Ильича и «Азовсталь». Металлурги уже не в первый раз помогают формировать наборы, участие в работе Гуманитарного штаба они принимают с 2014-го.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 11 часов понедельника в Авдеевке к централизованному электроснабжению были подключены все жители города. Восстановлен один из четырех энерговводов. Правда, электроэнергия все еще отсутствовала в пяти населенных пунктах, расположенных рядом. Восстановительные работы продолжаются.

Между тем Авдеевский коксохим пока остается законсервированным. «Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, по­этому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы для нас и для города, – написал в Facebook генеральный директор коксохимического завода Муса Магомедов. – И нужно четко понимать, что один ввод на город, завод и Донецкую фильтровальную станцию из четырех в условиях перманентных боевых действий – катастрофически мало».

Маргарита Пушко  


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