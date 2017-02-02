Вторник, 7 февраля 2017 года, № 12

Восстановление Сартаны Фото Евгения Носенко. За считанные дни. Сразу после окончания обстрела на ликвидацию последствий были брошены все силы, городской голова Вадим Бойченко лично контролирует ход восстановительных работ в Сартане.



Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Поселок Сартана, который относится к Кальмиусскому району Мариуполя, за последние годы обстреливали уже семь раз. 3 февраля поселок дважды попал под артудары: около 5 утра и в 23:00. Сартана – это часть Мариуполя, и снаряды рвались прямо во дворах и среди домов мирного населения. Только чудом в этот раз не пострадали люди, несколько десятков домостроений были повреждены. Закрыла собой Супруги Эдуард и Светлана Кацаран воспитывают троих маленьких детей, и в вечер обстрела 3 февраля только благодаря «шестому» чувству матери малыши остались живы. «По нашему поселку стреляют не первый раз, и с каждым разом попадания все ближе и ближе. В тот вечер двое моих детей в кресле перед компьютером сидели смотрели мультики, когда за окном я увидела вспышки. Выключила свет и закрыла все двери, детей схватила и увела в дальнюю комнату, где буквально закрыла собой. Через какие-то доли секунды произошло попадание – сейчас это компьютерное кресло буквально изрешечено осколками», – рассказывает Светлана Кацаран. Защищая собой детей, молодая женщина успела насчитать 12 взрывов, после чего произошло прямое попадание в их дом, один из осколков влетел в стеклянную люстру. Она просто взорвалась над головой Светланы, больно ударив ее по спине. После этого женщина прекратила считать «прилеты». «Все продолжалось около 2 минут, но казалось, что прошла целая вечность», – говорит Светлана. Впрочем, даже такого короткого отрезка времени хватило, чтобы превратить уютное семейное гнездышко в свалку. Выбитые окна, осыпавшаяся штукатурка, сломанная мебель – все это результат взрывов боеприпасов. Сейчас смертоносных осколков полным-полно в доме, дворе и огороде. Работают оперативно Всего в ходе двух обстрелов 3 февраля в поселке Сартана пострадало 56 домостроений: во всех домах ударной волной выбило окна, четыре строения нуждались в полной замене кровли. Коммунальные службы города вместе со спасателями незамедлительно приступили к ликвидации последствий арто­бстрела. По состоянию на 6 февраля были перекрыты три кровли из четырех. В восстановительных работах огромную помощь сартанцам оказал металлургический комбинат имени Ильича. В поселке трудились 34 ильичевца, а это четыре полноценные стройбригады, которые только за понедельник нарезали и вставили 320 оконных стекол. Чтобы починить около 50 повреж­денных домостроений, комбинат вы­делил рубероид, несколько сотен квадратных метроввЂ‚стекла, деревянный брус, кирпич, профлист. «Мы не остаемся в стороне и помогаем жителям из обстрелянной Сартаны. Я очень благодарен каждому, кто участвует в оказании помощи жителям поселка», – подчеркнул генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. К ликвидации последствий обстрела присоединилось и предприятие «Метинвест-Промсервис». «С 23:00, сразу после обстрела, в Сартане начали работать наши коммунальные службы – окна были затянуты пленкой для сохранения тепла, утром следующего дня начали менять кровлю, устанавливать окна. Для ликвидации всех последствий город, Фонд развития Мариуполя и меткомбинат имени Ильича оперативно объединили свои усилия. На сегодняшний день те объекты, которые наиболее пострадали, отремонтированы», – говорит городской голова Вадим Бойченко. По словам мэра, все работы, связанные с остеклением и заменой окон, будут завершены до 7 февраля. Материальную помощь выделят Люди очень благодарны за оказанную помощь, а особенно за ее оперативность. «Я очень переживал, как все это будет восстанавливаться. Кровлю нам обещали сделать в течение двух недель. Но уже на следующий день привезли все материалы, и буквально за день и крыша, и окна были отремонтированы. У нас трое малолетних детей, а потому очень важно, что работы завершены так быстро», – говорит Эдуард Кацаран, чей дом получил прямое попадание снаряда. В то же время управление капитального строительства проводит мониторинг поврежденных домостроений, чтобы, за вычетом уже сделанного, оказать материальную помощь хозяевам домов. По словам Вадима Бойченко, вопрос о выделении средств для сартанцев будет вынесен на ближайшую сессию городского совета. На данный момент на остекление и другие работы уже потрачено порядка 100 тысяч гривен. Владимир Щербаков