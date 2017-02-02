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Вторник, 7 февраля 2017 года, № 12


В ванну соли не кладут

Проблема радоновой лаборатории до сих пор не решена

Вопрос утилизации 30 мг радио­активных солей радия-226, которые находятся в бывшем санатории-профилактории «Металлург», принадлежащемвЂ‚бизнесмену Александру Таруте, по-прежнему остается на повестке дня. Напомним, в конце декабря прошлого года на заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собственник не явился, и ему было направлено письмо с предписанием в месячный срок утилизировать опасное вещество или же передать на безвозмездной основе другому профильному учреждению Украины.

Общение в течение этого времени с владельцем санатория «Металлург» в телефонном режиме результатов, кроме обещаний, не принесло. «Никаких действий собственник не предпринял, и по истечении срока предписания все документы были направлены в правоохранительные органы», – сообщил директор департамента по вопросам экологии и энергоменеджмента Ваагн Мнацаканян. «Данный факт внесен в журнал единого учета обращений и заявлений граждан. Если после проведения проверки будут выявлены признаки уголовного правонарушения, оно будет квалифицировано согласно статьям Уголовного кодекса», – отметили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

В настоящее время радоновая лаборатория по-прежнему законсервирована, ее обслуживание производится по графику. Согласно протоколу измерений внешнего гамма-излучения на территориивЂ‚санаториявЂ‚«Металлург», проведенных 15 декабря, принимать дополнительные противорадиационные меры нет необходимости – уровень не превысил нормативных величин.

По словам бывшего главного врача санатория «Металлург» Александра Азархова, содержание лаборатории требует строгого соблюдения температурного режима. При его нарушении аппаратура может выйти из строя, и тогда произойдет радиационное загрязнение Приморского и Центрального районов, а также части Кальмиусского.

Елена Уланова  


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