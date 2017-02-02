

Вооружены технологиями и очень эффективны

В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...



В помощь жителям Авдеевки

Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...



Футбольная академия вступает в игру

Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...



Нехорошее соседство

Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...



День памяти на Восточном

В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...