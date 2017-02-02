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Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
6 февраля
8:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
11:00 встреча в клубе «Любители кино»;
12:30 К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля народной песни «Ивушки»;
13:00 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
7 февраля
10:00 заседание Клуба военных моряков;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
12:30 «Вальс, вальс, вальс» – танцевальная программа;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
8 февраля
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
9:00 заседание клуба «Любители футбола»;
10:00 репетиция ансамбля «Ивушки»;
11:00 встреча в клубе «Любители животных»;
12:30 К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля «Любисток»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
9 февраля
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля «Азовочка»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
10 февраля
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
10:00 заседание клуба рукоделия «Оригами»;
11:30 «Давайте познакомимся» – организационная беседа;
12:30 К 120-летию основания комбината. Встреча с поэтом Анатолием Рычаговым;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».