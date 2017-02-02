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Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

6 февраля

8:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

11:00   встреча в клубе «Любители кино»;

12:30   К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля народной песни «Ивушки»;

13:00   репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».

7 февраля

10:00   заседание Клуба военных моряков;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

12:30   «Вальс, вальс, вальс» – танцевальная программа;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

12:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

8 февраля

9:00     репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

9:00     заседание клуба «Любители футбола»;

10:00   репетиция ансамбля «Ивушки»;

11:00   встреча в клубе «Любители животных»;

12:30   К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля «Любисток»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Ретро».

9 февраля

9:00     клуб рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля «Азовочка»;

12:30   К 120-летию основания комбината. Концерт ансамбля «Азовочка»;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Любисток».

10 февраля

9:00     заседание клуба «Школа эрудитов»;

10:00   заседание клуба рукоделия «Оригами»;

11:30   «Давайте познакомимся» – организационная беседа;

12:30   К 120-летию основания комбината. Встреча с поэтом Анатолием Рычаговым;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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