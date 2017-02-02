Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 февраля 2017 года, Пятница
Красота в металле
Ближе к Донбассу
Продолжать реформы и бороться с коррупцией
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Горячие сердца и стальные нервы

Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11

Блог Юлии Франжевой

Горячие сердца и стальные нервы

В работе службы «102» бывает достаточно нестандартных ситуаций, тем не менее профессионализм оператора заключается в том, чтобы не перейти грань от хладнокровной выдержки до равнодушного формализма и от естественного сочувствия до потери контроля над ситуацией. Нужно иметь горячие сердца и стальные нервы, и операторы с этой задачей довольно успешно справляются.

Нередко на «102» ради баловства звонят дети, тем не менее их сообщения, равно как и все другие, фиксируются и берутся в работу. В то же время несовершеннолетних предупреждают: если вызов ложный, полиция сообщит родителям и им придется оплатить штраф. Это действенный метод в отношении шалунов: испугавшись родительского гнева, они, как правило, сразу же признаются, что пошутили. Детям нужно напоминать, что «102» – это не игрушка, что телефонную линию без достаточного на то основания занимать не стоит. И дело не столько в штрафах, сколько в том, что это может помешать оперативному поступлению сигналов от тех, с кем случилась беда.

«Сложно сдерживать эмоции, когда за помощью обращаются дети, – рассказывает старший оператор кол-центра «102» Виктория Куприна. – Одно время к нам часто звонил девятилетний мальчик Данил, рассказывал, что мама оставляет его в интернате и что ему там очень плохо. Уже в нерабочее время мы созвонились с Данилом, и я поговорила с его мамой, рассказала о звонках сына и его просьбах, но на положительный результат сильно не надеялась. Через полгода мальчик мне перезвонил и поделился хорошими новостями: мама перестала выпивать, начала работать и больше не отводит его в интернат».

Отдельная категория – люди с душевными расстройствами: «постоянные клиенты» звонят в смену порой десятки раз, некоторые из них оскорбляют сотрудников службы с использованием непечатных выражений, однако операторы остаются невозмутимы и не реагируют на провокации. В полиции есть список, кто из звонивших на «102» состоит на учете в медучреждениях. Если в обращении таких лиц не содержится информации о правонарушениях или преступлениях, операторам разрешено прекратить разговор, чтобы освободить линию для других звонков, где действительно нужна помощь правоохранителей.

  


Другие новости выпуска № 11 от 4 февраля 2017 года
  • Вооружены технологиями и очень эффективны /
  • Работа на грани /
  • Мир и война у дверей Европы /
  • Авдеевке помогает вся Украина /
  • Пользы экономике не будет /
  • Горячие сердца и стальные нервы / Блог Юлии Франжевой
  • Сартана снова под обстрелом /
  • Вагоны киевского поезда обновят /
  • Депутатам выдали учебники /
  • Побеждает сильнейший / Публично о личном с Татьяной Мацковой
  • Степан Махсма проведет личный прием /
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Вооружены технологиями и очень эффективны
    В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...


    В помощь жителям Авдеевки
    Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...


    Футбольная академия вступает в игру
    Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...


    Нехорошее соседство
    Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...


    День памяти на Восточном
    В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования