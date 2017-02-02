Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11 Блог Юлии Франжевой

Горячие сердца и стальные нервы В работе службы «102» бывает достаточно нестандартных ситуаций, тем не менее профессионализм оператора заключается в том, чтобы не перейти грань от хладнокровной выдержки до равнодушного формализма и от естественного сочувствия до потери контроля над ситуацией. Нужно иметь горячие сердца и стальные нервы, и операторы с этой задачей довольно успешно справляются. Нередко на «102» ради баловства звонят дети, тем не менее их сообщения, равно как и все другие, фиксируются и берутся в работу. В то же время несовершеннолетних предупреждают: если вызов ложный, полиция сообщит родителям и им придется оплатить штраф. Это действенный метод в отношении шалунов: испугавшись родительского гнева, они, как правило, сразу же признаются, что пошутили. Детям нужно напоминать, что «102» – это не игрушка, что телефонную линию без достаточного на то основания занимать не стоит. И дело не столько в штрафах, сколько в том, что это может помешать оперативному поступлению сигналов от тех, с кем случилась беда. «Сложно сдерживать эмоции, когда за помощью обращаются дети, – рассказывает старший оператор кол-центра «102» Виктория Куприна. – Одно время к нам часто звонил девятилетний мальчик Данил, рассказывал, что мама оставляет его в интернате и что ему там очень плохо. Уже в нерабочее время мы созвонились с Данилом, и я поговорила с его мамой, рассказала о звонках сына и его просьбах, но на положительный результат сильно не надеялась. Через полгода мальчик мне перезвонил и поделился хорошими новостями: мама перестала выпивать, начала работать и больше не отводит его в интернат». Отдельная категория – люди с душевными расстройствами: «постоянные клиенты» звонят в смену порой десятки раз, некоторые из них оскорбляют сотрудников службы с использованием непечатных выражений, однако операторы остаются невозмутимы и не реагируют на провокации. В полиции есть список, кто из звонивших на «102» состоит на учете в медучреждениях. Если в обращении таких лиц не содержится информации о правонарушениях или преступлениях, операторам разрешено прекратить разговор, чтобы освободить линию для других звонков, где действительно нужна помощь правоохранителей.