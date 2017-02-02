Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11





Сартана снова под обстрелом

Фото sartana.dn.ua. Целились в жилые дома. В результате обстрела пострадало 11 домостроений, из них семь домов, в которых мирно спали местные жители.





Повреждены дома, никто из жителей не пострадал

Утром 3 февраля террористы выпустили одиннадцать снарядов из установки РСЗО «Град» по окраинам мирно спящего греческого поселка.

«Обстрел начался в 5:03. Осколками повреждены крыши, стены и окна одиннадцати домостроений, из них семь жилых домов. Из нежилого фонда пострадало поселковое кладбище и здание столовой компании HarvEast. К счастью, прямых попаданий в дома местных жителей не было», – сообщил сартанский поселковый голова Александр Куркчи.

Также в результате прямого попадания снаряда в ангар загорелось зернохранилище. Пожар удалось оперативно локализовать, но зерно сгорело. На одной из улиц повреждены линии электропередачи.

Никто из местных жителей не пострадал только благодаря счастливой случайности – в одном из домов осколки застряли в шлакоблочной стене, за которой спал человек.

Сразу после обстрела в поселке был развернут оперативный штаб, на место выехали спасатели, заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут, а также представители райадминистрации и департамента РЖКИ. Совместными усилиями была организована доставка шифера, пленки и гвоздей. «Наши группы в составе 12 человек выехали на место сразу, как только поступил сигнал. Стройматериалы были доставлены оперативно, благодаря чему мы смогли перекрыть кровлю в поврежденных домах и зашить окна пленкой безотлагательно», – рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай. Проводится сбор данных о разрушениях, чтобы помочь сартанцам в сжатые сроки получить средства на восстановление жилья.

«Обстрелы – это всегда страшно, к такому привыкнуть невозможно. Но люди не хотят выезжать – это наш поселок и мы никому его не отдадим. Помогаем друг другу

восстанавливать дома и не даем впасть в депрессивное состояние», – поделилась депутат поселкового совета, председатель сартанского общества греков «Эллины Приазовья» Наталья Папакица.

Елена Уланова