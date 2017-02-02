Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11

Мир и война у дверей Европы В штатном режиме. Водоочистная станция в поселке Каменск функционирует благодаря профессионализму своих специалистов и помощи партнеров, в том числе иностранных.



Французская делегация заверила мариупольцев в полной поддержке С дипломатической миссией Мариуполь посетили министр Франции, государственный секретарь при министерстве иностранных дел и международного развития по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекль и посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Их сопровождали министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский. Делегация посетила общежитие для переселенцев, блокпост на выезде из города в микрорайоне Восточном, Мариупольский городской лицей, водоочистную станцию в поселке Каменск и больницу скорой медицинской помощи. Договоренности обязаны соблюдаться Иностранные гости приехали, чтобы официально выразить твердую позицию своей страны в поддержке Украины. Эта позиция является довольно жесткой, несмотря на то что вызывает дебаты даже на внутриполитической арене Франции. «Наша позиция подвергается критике вследствие тех экономических сложностей, которые влечет за собой не только для нашего государства, но и для других стран в Европе. Однако мы убеждены в ее правильности. Выполнение минских соглашений, на наш взгляд, единственный способ достичь прогресса в сложившейся ситуации, потому что на кон поставлены общечеловеческие интересы, которые превыше экономических», – заявил Матиас Фекль. Он напомнил, что здесь затронуты вопросы мира и войны у самых дверей Европы. «Минские договоренности – это обязывающий документ международного права. Речь идет о необходимости полного выполнения и соблюдения всеми причастными сторонами всех положений, которые вписаны в них, что в итоге должно привести к нормализации ситуации в регионе», – добавил министр Франции. Украина должна быть на повестке дня Украинская и французская стороны выразили обеспокоенность ситуацией в Авдеевке. Вадим Черныш сообщил, что все ресурсы мобилизованы, оперативно сделано очень многое: завезены дизельные генераторы, гуманитарная помощь, разбиты палатки, по желанию осуществляется эвакуация населения. Однако восстановление поврежденной инфраструктуры зависит от политической составляющей. «Сейчас для нас очень важно, чтобы Украина постоянно была на повестке дня. Важно, чтобы работала дипломатия», – считает Вадим Черныш. Важность минских договоренностей отметил и городской голова Вадим Бойченко. «Возможно, этой тонкой дипломатии не видно, но давайте вспомним Мариуполь два года назад, когда на Восточный падали снаряды. Благодаря слаженной работе ВСУ, поддержке нормандской четверки и международных лидеров удалось максимально сдвинуть линию соприкосновения от Мариуполя – это уже дает гарантию безопасности. Сегодня город максимально защищен и готов развиваться. У нас есть внутренние ресурсы и поддержка центральной и областной власти. Конечно, с наступлением мира мы сможем сделать больше», – сказал он. Стойкость мариупольцев восхищает Представители Франции побывали в социальном общежитии на улице Гугеля, которое недавно было отремонтировано при поддержке Евросоюза и готово разместить 32 семьи переселенцев. Затем прибыли в микрорайон Восточный, на блокпост на выезде из Мариуполя, чтобы убедиться, что город действительно надежно защищен. Также делегация посетила Мариупольский городской лицей. Его воспитанники встретили гостей хлебом-солью и пообщались с французским министром на его родном языке, рассказав об успехах и достижениях учебного ­заведения. Матиас Фекль был восхищен мужеством и стойкостью, с которыми мариупольцы противостоят трудностям. Однако больше всего его впечатлило стремление молодежи самим строить свою судьбу и будущее в мире и безопасности. «В этом и заключается смысл той дипломатической деятельности, которую проводит Франция и международное сообщество», – признался он. При посещении больницы скорой медицинской помощи Матиас Фекль проверил работу передвижной рентгеновской установки, ранее переданной медикам в рамках гуманитарной помощи правительством Франции. «Мы сразу начали ее использовать – больше нет необходимости перево­зить больных», – сказал главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский. Понимать важность гуманитарных вопросов У рабочего блока фильтровальной станции Старо-Крымского участка КП «Компания "Вода Донбасса"» главный инженер предприятия Александр Евдокимов ознакомил иностранных гостей с работой подразделения в условиях военного конфликта. В результате боевых действий в районе Авдеевки повреждены магистральные водоводы КП «Вода Донбасса». Из-за обстрелов ремонтные бригады не могут устранить аварию. Снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старо-Крымского ­водохранилища. «Мариуполь может снабжаться из него в течение 7-8 месяцев. Однако полной остановки водовода не предусматривается, ведь тогда без воды останутся населенные пункты по красноармейскому и волновахскому направлению», – рассказал он. «Мы понимаем, что мирное население – первые жертвы последствий боевых действий и тех разрушений, которые происходят, – отметил гость из Франции. – Я думаю, все должны осознавать важность гуманитарных вопросов и обеспечивать гражданскому населению возможность жить в нормальных условиях». Иностранные представители выразили соболезнование всем украинцам, потерявшим близких, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате военного конфликта, и пообещали поддержку со стороны французского народа.

Елена Уланова, Николай Пожогин