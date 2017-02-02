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Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11


Авдеевке помогает вся Украина

Фото Евгения Носенко. Вы не одни. Металлурги и ремонтники постарались оперативно поддержать жителей обесточенного города – передали им генераторы и запас питьевой воды.

Город у линии фронта живет в условиях, близких к гуманитарной катастрофе

С первого дня, как стало известно о трагедии в Авдеевке, украинцы мобилизовали ресурсы: со всей страны в город идут и идут машины с грузом первой необходимости – генераторами, водой, продуктами, теплыми вещами…

Металлурги – первые

Одними из первых откликнулись мариупольские металлурги, уже имеющие печальный опыт спасения жителей после обстрела Восточного. От меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» в Авдеевку в минувший вторник была направлена колонна с гуманитарным грузом: тремя дизель-генераторами, 20 тоннами питьевой воды, 21 тонной дизтоплива, армейскими палатками, печами-буржуйками, огнетушителями и другим.

На следующий день груз был доставлен по назначению. Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов высоко оценил помощь коллег: «Спасибо коллективу мариупольского меткомбината имени Ильича за мощный генератор, за быстрое реагирование на нашу просьбу о помощи – он доставлен сегодня ночью, готовим его к пуску».

Подключилось и ремонтное предприятие «Метинвест-Промсервис». «Все наши сотрудники незамедлительно откликнулись на призыв помочь жителям Авдеевки, оказать посильную гуманитарную помощь», – рассказал генеральный директор «Метинвест-Промсервиса» Михаил Рубцов.

В минувшую среду погрузка шла с самого утра. В машину загрузили необходимое – два передвижных дизельных генератора и питьевую воду. Также сотрудники предприятия передали в Авдеевку ящики с фонариками и свечами – именно с тем, что просили жители Авдеевки.

«В ближайшее время соберем еще одну машину. Надеюсь, это поможет нашим друзьям и коллегам поскорее пережить последствия тех страшных событий», – резюмировал Михаил Рубцов.

Как сообщили специалисты отдела по социальным вопросам Промсервиса, во второй машине, которую мариупольские ремонтники планируют отправить в Авдеевку, будут строительные материалы для восстановления пострадавших от обстрелов зданий.

Помощь для жителей Авдеевки отправили и металлурги «Запорожстали»: 68 безопасных конвекционных печей, дрова, около 5 тысяч литров питьевой воды, стройматериалы, электротовары, в том числе лампы, фонарики, провода. По словам генерального директора комбината «Запорожсталь» Ростислава Шурмы, металлурги Запорожья находятся на постоянной связи с директором Авдеевского коксохимзавода Мусой Магомедовым, он как никто другой понимает ситуацию в Авдеевке и что действительно нужно людям.

Забота о пострадавших

С первых дней обстрелов помогает жителям многострадального города и Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Штаб доставил в Авдеевку 10 тонн продуктов, из которых готовятся горячие обеды для всех нуждающихся. Для эвакуированных в Святогорск также доставлено более 100 продуктовых наборов. Гуманитарный штаб, ДТЭК и Группа Метинвест объединили свои ресурсы для спасения мирных жителей в зоне боевых действий, совместно отслеживают ситуацию и продолжают оказывать оперативную помощь. По состоянию на 3 февраля доставлено не менее 540 тонн гуманитарных грузов.

Также помощь направили пограничники Мариуполя – от них в Авдеевку поехали полевые кухни, от мариупольского порта – крупы, мука и другие продукты, а также средства личной гигиены. В волонтерских штабах тоже идет сбор помощи.

Под интенсивными обстрелами боевиков Авдеевка живет с 29 января. Из-за артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление поддерживается лишь благодаря Авдеевскому коксохиму. Информация о том, что происходит в городе, постоянно обновляется.

Как сообщают правоохранители Донетчины, с начала интенсивных обстрелов погибло три мирных жителя, ранено девять. По информации первого заместителя начальника объединенного оперативного штаба Андрея Цветкова, с 29 января погибло 10 украинских бойцов, 66 ранены.

 

 

Николай Пожогин, Анастасия Дмитракова  


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