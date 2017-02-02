Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11





На слуху: значимые события недели

Мариуполь посетили иностранные делегаты

На этой неделе в нашем городе побывали сразу две иностранные делегации, одну из которых возглавлял министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, а другую – французский министр Матиас Фекль. Высокие гости прибыли в наш регион, чтобы поддержать украинцев, проживающих в прифронтовой зоне и составить собственное мнение о вооруженном конфликте в Донбассе.

В Украине проведут референдум по вопросу НАТО

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко: «Четыре года назад только 16% поддерживало идею вступления Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением моего народа – проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО». Также Порошенко отметил, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат на референдуме.

Меркель положительно оценила наши реформы

«Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украина выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию украинского государства», – сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

Украина возглавила Совбез ООН

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совета безопасности на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко. В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.

Представлена эмблема «Евровидения-2017»