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Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11
На слуху: значимые события недели
Мариуполь посетили иностранные делегаты
На этой неделе в нашем городе побывали сразу две иностранные делегации, одну из которых возглавлял министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, а другую – французский министр Матиас Фекль. Высокие гости прибыли в наш регион, чтобы поддержать украинцев, проживающих в прифронтовой зоне и составить собственное мнение о вооруженном конфликте в Донбассе.
В Украине проведут референдум по вопросу НАТО
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко: «Четыре года назад только 16% поддерживало идею вступления Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением моего народа – проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО». Также Порошенко отметил, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат на референдуме.
Меркель положительно оценила наши реформы
«Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украина выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию украинского государства», – сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.
Украина возглавила Совбез ООН
Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совета безопасности на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко. В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.
Представлена эмблема «Евровидения-2017»
Украина представила эмблему и слоган грядущего песенного конкурса «Евровидение 2017», который пройдет в Киеве в мае этого года. Слоганом мероприятия стала фраза Celebrate diversity («Празднуй разнообразие»), а логотипом оказалось изображение украинского традиционного женского ожерелья. Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы Джамалы в этом конкурсе в 2016-м.