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Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11


Депутатам выдали учебники

При поддержке США в Мариуполе состоялся двухдневный семинар

В рамках сотрудничества Фонда развития Мариуполя и Международного республиканского института в нашем городе провели семинар для мариупольских депутатов. Кроме них уровень знаний повышали депутаты поселковых советов и руководители структурных подразделений горсовета. Спикерами выступили эксперт Института политического образования Александр Солонтай и правовед, заслуженный юрист Украины Борис Руснак.

Программу – в два дня

«Мы давно вели переговоры с Международным республиканским институтом, чтобы провести обучение именно в Мариуполе. Эффективно работает тот депутат, который досконально знает свои права и обязанности. В процессе депутатской деятельности возникают вопросы, ответы на которые можно получить на таких семинарах. Мы сегодня максимально привлекли депутатов к участию, чтобы они постоянно работали над собой», – рассказал секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма. По его словам, обучение депутатов планируется и в дальнейшем.

Обширную программу нынешнего тренинга вместили в два дня, рассмотрев лишь минимум вопросов, которые можно было затронуть. Среди обсуждаемых тем – права и обязанности депутатов, работа с избирателями, децентрализация, формирование бюджета города и законодательные аспекты. В дальнейшем планируется проведение обучения по различным направлениям.

Депутаты городского совета одними из первых в Украине получат книги и пособия, касающиеся их профессиональной деятельности. Одно из них, «Депутат та його ­команда», вышло из типографии совсем недавно, книга содержит множество уникальных материалов и ответов на основные вопросы, с которыми сталкиваются народные избранники в процессе работы.

Особенный город

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай заявил, что Мариуполь – один из городов, который может стать точкой роста: «Я здесь частый гость, но этот визит особенный. В 2017 году мы определили Мариуполь как приоритетный город, чтобы начать обуч­ение всех, кто имеет отношение к формированию активной общины. Это не только потому, что рядом громыхает война, – город имеет огромный экономический потенциал. Депутаты различных партий уже не единожды проходили обучение, здесь депутатский корпус уже подготовлен, и он знает больше, чем любой другой в иных городах».

Александр рассказывает, что главная цель такого обучения – формирование по-настоящему живой, активной и сознательной громады.

«Этот семинар для тех, кто всегда стремится к пополнению багажа знаний – в части законодательства, собственных полномочий и обязанностей. Я всегда за новые знания, в каждом обучении находишь для себя что-то новое либо закрепляешь старое», – делится впечатлениями депутат городского совета Кирилл Папакица.

Виктория Ростова  


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