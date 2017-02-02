Суббота, 4 февраля 2017 года, № 11 Публично о личном с Татьяной Мацковой

Побеждает сильнейший Фото Евгения Носенко/ Сдвинуть с места самосвал? Легко! Александр Лашин на празднике Масленицы в 2016 году.



Фото из архива Александра Лашина/ Рядом с кумиром. Мечта Александра пообщаться с Арнольдом Шварценеггером сбылась в 2010-м.



Стронгмен с двумя высшими образованиями Александр Лашин о правильных целях, кумирах и папиных дочках Самый сильный человек Украины мариуполец Александр Лашин привык всего добиваться сам. Целеустремленность и упорство помогли спортсмену сделать блестящую карьеру. С детства был непоседой. Я рос крупным парнем, и родители отдали меня учиться в спортивный класс. Со школьной скамьи привык защищать слабых и всегда добиваться справедливости, в классе был лидером. Но не обходилось и без мелких шалостей. Например, помню, как-то раз мы так баловались, что умудрились сломать деревянную парту. После уроков с друзьями любил поиграть в футбол, пожарить картошку с сосисками на костре. Закрыть меня в четырех стенах было невозможно. Физкультура – любимый предмет. Я вырос на фильмах Арнольда Шварценеггера, он был моим кумиром. По его примеру пошел в спортзал, увлекся тяжелой атлетикой. Из-за постоянных тренировок пропускал разные классные мероприятия, «сладкоежки» и другие, а в старших классах за высокие спортивные достижения мне вообще разрешили свободно посещать занятия. Для меня это было очень важно, поскольку я человек свободолюбивый и не терплю жесткие рамки. И во время дальнейшей учебы в училище и институте не мог следовать строгому учебному расписанию. Испытал «прелести» армейской жизни. В 18 лет, когда был на очередных спортивных сборах, мне пришла повестка в армию, оказалось, что уже две недели, как я должен был начать службу. Меня направили в спортивную роту, и сразу после присяги я получил освобождение, чтобы продолжать спортивную карьеру. В казарме мне пришлось жить около недели, и за это время успел узнать на себе, что такое ранние подъемы, строевая подготовка и армейская дисциплина. С особым теплом вспоминаю студенческие годы. Продолжил обучение в Донецком высшем училище олимпийского резерва, после поступил в Донецкий национальный университет здоровья и спорта, а потом еще учился в бердянском институте. Но и там мне, как спортсмену, не пришлось постоянно сидеть за партой. В основном учился дома или в свободное время на спортивных сборах, а потом приезжал и сдавал экзамены. Правда, сразу после поступления в вуз мне довелось пару недель пожить в общежитии и походить на занятия вместе с остальными студентами. В студенческом общежитии своя атмосфера: постоянный шум-гам, каждый вечер собирались вместе, жарили сковороду картошки на всех, общались – было весело. В детстве мечтал работать в государственных силовых структурах. Я даже планировал поступить в какую-нибудь правовую академию. Серьезно! Хотел бороться с преступностью и следить за порядком. Представлял себя в рядах СБУ, но брат, проработавший всю жизнь в милиции, объяснил, что я не справлюсь с такой работой. «Там ты будешь беспрекословно исполнять приказы, а это тебе не по душе. Ты любишь сам решать, что тебе делать», – сказал он. И это правда. Кроме того, я правдоруб: всегда прямо говорю человеку в лицо все, что думаю. За это многие меня не любят, другие, наоборот, уважают. Главное - ставить четкие цели. Всегда знал, чего хочу добиться, и к этому шел. Без целе­устремленности, самодисциплины и упорства в спорте больших результатов не достигнуть. И сейчас иногда бывает, что нет ни малейшего желания идти в спортзал и несколько часов заниматься там на грани своих возможностей, но всегда нужно уметь заставить себя. Нельзя останавливаться на достигнутом. Например, после череды травм и невозможности добиться больших результатов в тяжелой атлетике я был выбит из колеи. Но потом нашел для себя «Богатырские игры» и смог раскрыться по-новому. 2008 год стал для меня судьбоносным, его начало было очень удачным. Тогда я впервые получил звание самого сильного человека Украины. А в конце года умерла моя мать, которая была для меня всем, моей поддержкой и опорой. Мы были очень близки. Но я не опустил руки, смог собраться с силами и продолжил заниматься. У меня есть фото с Арнольдом Шварценеггером. В 2010 году исполнилась моя мечта познакомиться с кумиром. После его турнира в Коламбусе (США) мне удалось сфотографироваться и пообщаться со своим героем. У спортсменов тоже есть чувство юмора. Помню, как готовился к чемпионату мира вместе с Василием Вирастюком, Владимиром Муравлевым и другими. Тренировки всегда проходили очень весело. Вспоминаю случай: в одном из столичных дворов мы с Владимиром поставили машину в «карман» возле дома, чтобы никому не мешать. Когда вернулись, то увидели, что выезд нашему авто перекрыли чьи-то «Жигули». Постучали по колесу – сигнализация не срабатывает. Спросили у бабушек на лавочке – они не знали, кто хозяин машины. Недолго думая, мы подняли «Жигули» и перенесли в другое место, чтобы освободить проезд. С тех пор нашу машину никто не подпирал. Семья меня во всем поддерживает. С женой я познакомился еще в школе, когда нам было по 15 лет. Ира вместе с родителями переехала из другого района и перевелась в нашу школу. Мы учились в параллельных классах и случайно познакомились благодаря общим друзьям. С тех пор мы неразлучны. Сейчас у нас уже две дочери: младшенькой Людочке скоро исполнится семь, а старшей Алине – 12. Они полностью, как говорится, папины дочки. С ними у меня особенные, очень трогательные отношения, жена даже немного ревнует. Конечно, я хотел, чтобы мои девочки тоже любили спорт, и старшую заставлял три года заниматься большим теннисом, но она подросла и сказала, что ей это неинтересно. Я не стал настаивать. Она вся в меня: у нее такие же черты лица, такой же характер, упрямый и целеустремленный. Младшая более спокойная, усидчивая. Она творческая личность: очень любит рисовать, лепить и так далее. Мы даже подумываем отдать ее в художественную школу. У нас дружная семья.