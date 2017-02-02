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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10


Сартана осталась без газа, а Садки – без света

Из-за аварии на газораспределяющей подстанции №2 в минувший вторник в Сартане без важного ресурса осталось 720 домов поселка. В основном пострадали улицы Крайняя, Воинов-освободителей, Эллинская и 1 Мая.

Для решения проблемы в поселковом совете была организована работа штаба по ликвидации последствий аварии. В восстановительных работах задействовали более ста работников «Мариупольгаза». Ликвидация аварии заняла целый день. По словам сартанского поселкового головы Александра Куркчи, восстановить газоснабжение удалось только в 23:00 того же дня. «В это время началась продувка труб и подключение домов. Из-за того что это происходило ночью, не все вышли к газовщикам, поэтому подключить всех сразу не удалось», – объяснил Александр Куркчи. В среду утром газоснабжение было налажено во всех домах. Причины аварии на газораспределяющей подстанции устанавливаются. Специалисты газовой службы предполагают, что виной могла стать вибрация вследствие участившихся обстрелов или же техническая неисправность.

Из-за внезапного отключения газа сартанцы массово начали использовать для обогрева электроприборы, в итоге одна из подстанций не выдержала нагрузки и часть поселка осталась еще и без света. Справиться с этой бедой оказалось легче, и, по словам Александра Куркчи, через час электроснабжение в Сартане было восстановлено. 

Также во вторник произошла масштабная авария в системе электроснабжения Кальмиусского района. Из-за повреждения силового кабеля, проходящего под землей, обесточены поселки Садки-1 и Садки-2. Не работала подстанция на Азовкольце, также в результате аварии обесточена котельная, снабжающая теплом ОШ №45, училище №99 и детский сад №149. Занятия в данных учреждениях были временно отменены.

По информации председателя Кальмиусской райадминистрации Александра Царька, повреждение кабеля было найдено, ведутся восстановительные работы.

Соб. инф.  


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