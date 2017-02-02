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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Из школы – в ясли
В поселке Волонтеровка появится первый детский сад
Реконструкция старого трехэтажного здания школы №39 на ул. Брестской, 38, начавшаяся в ноябре прошлого года, идет полным ходом. Еще немного, и в поселке Волонтеровка откроются первые ясли-сад. Местные жители ждали этого исторического события больше десяти лет.
Первый в районе
«На Волонтеровке детского сада никогда не было. А ведь здесь проживает порядка шести тысяч человек! Среди них более двухсот детей младшего дошкольного возраста», – сообщил председатель КСН «Волонтеровка» Василий Колониари. Ближайшие детские дошкольные учреждения находятся в микрорайоне Курчатова и 232 квартале, а это в нескольких километрах от поселка. Преодолеть такое расстояние с маленьким ребенком, особенно в сильные морозы, дело нелегкое. По словам местных жителей, на протяжении нескольких лет они неоднократно обращались к прежней городской власти с просьбой построить на Волонтеровке детский сад. «Идея создания учебно-воспитательного комплекса у нас родилась еще в 2005-м. Территория школы большая, два с половиной гектара, и хочется, чтобы она использовалась полноценно», – рассказала директор ОШ №39 Наталья Веригина. По ее словам, здание школы построено в 1936 году и не эксплуатируется с 2013-го. «Услышав просьбы родителей, мы приняли решение заняться реконструкцией и созданием здесь полноценного детского сада наполняемостью порядка 100 человек», – рассказал городской голова Вадим Бойченко. Он проинспектировал объект и пообщался с подрядчиком.
Качественно и эффективно
Общая стоимость проекта 17 млн гривен. Финансирование предусмотрено бюджетом и Программой экономического и социального развития на 2017 год, отметил Вадим Бойченко. Работы ведутся по графику, в здании уже установлены пластиковые окна с тройными стеклопакетами. Реконструкция будет проходить с использованием всех энергоэффективных технологий, включая установку «умной рамки», теплых полов и энергосберегающих ламп, чтобы впоследствии минимизировать затраты на коммунальные услуги. К тому же подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по благоустройству прилегающей территории, где будут обустроены детская и спортивная площадки.
Елена Уланова