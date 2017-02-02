Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Из школы – в ясли В поселке Волонтеровка появится первый детский сад Реконструкция старого трехэтажного здания школы №39 на ул. Брестской, 38, начавшаяся в но­ябре прошлого года, идет полным ходом. Еще немного, и в поселке Волонтеровка откроются первые ясли-сад. Местные жители жда­ли этого исторического события больше десяти лет.

Первый в районе

«На Волонтеровке детского сада никогда не было. А ведь здесь про­живает порядка шести тысяч чело­век! Среди них более двухсот детей младшего дошкольного возраста», – сообщил председатель КСН «Во­лонтеровка» Василий Колониари. Ближайшие детские дошкольные учреждения находятся в микрорай­оне Курчатова и 232 квартале, а это в нескольких километрах от посел­ка. Преодолеть такое расстояние с маленьким ребенком, особен­но в сильные морозы, дело нелег­кое. По словам местных жителей, на протяжении нескольких лет они неоднократно обращались к преж­ней городской власти с просьбой построить на Волонтеровке дет­ский сад. «Идея создания учеб­но-воспитательного комплекса у нас родилась еще в 2005-м. Тер­ритория школы большая, два с по­ловиной гектара, и хочется, чтобы она использовалась полноценно», – рассказала директор ОШ №39 Ната­лья Веригина. По ее словам, здание школы построено в 1936 году и не эксплуатируется с 2013-го. «Услы­шав просьбы родителей, мы приня­ли решение заняться реконструкци­ей и созданием здесь полноценного детского сада наполняемостью по­рядка 100 человек», – рассказал го­родской голова Вадим Бойченко. Он проинспектировал объект и по­общался с подрядчиком.

Качественно и эффективно

Общая стоимость проекта 17 млн гривен. Финансирова­ние предусмотрено бюджетом и Программой экономического и социального развития на 2017 год, отметил Вадим Бойченко. Ра­боты ведутся по графику, в здании уже установлены пластиковые ок­на с тройными стеклопакетами. Реконструкция будет проходить с использованием всех энергоэф­фективных технологий, включая установку «умной рамки», теплых полов и энергосберегающих ламп, чтобы впоследствии минимизиро­вать затраты на коммунальные ус­луги. К тому же подрядчик обязует­ся выполнить весь комплекс работ по благоустройству прилегающей территории, где будут обустроены детская и спортивная площадки. Елена Уланова