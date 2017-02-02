Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





Продолжать реформы и бороться с коррупцией

Фото Екатерина Свистун. Главное стремление. Руководители МИД Украины и Дании, равно как и городской голова Мариуполя, не теряют надежды на мирное урегулирование военного конфликта.





Это лучший ответ агрессору, заявил министр иностранных дел Дании во время визита в Мариуполь

Двухдневный визит в наш город министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена проходил под раскаты взрывов, доносившихся с мариупольских окраин. Делегация намеревалась посетить Широкино, но из-за постоянных обстрелов в целях безопасности визит не состоялся.

Глава МИД Дании поблагодарил за предоставленную ему возможность получить уникальные впечатления и почувствовать твердую позицию Украины в сложившейся ситуации. Он выразил надежду, что вместе мы сможем найти ее мирное разрешение. «Мы не нуждаемся в конфликтах, а стремимся к миру. Люди должны жить обычной жизнью, обычными делами и достигать своей мечты. За время, проведенное в Украине, я понял, что нам важно держаться вместе. Важно также, чтобы Украина продолжала придерживаться реформ и бороться с коррупцией – это лучший ответ России», – сказал Андерс Самуэльсен.

Датское королевство оказывает финансовую помощь и поддержку Украине в различных направлениях.

На борьбу с коррупцией выделено 3,9 миллиона евро. В том, что в Украине появились электронные декларации, тоже заслуга Дании, отметил Павел Климкин.

Дипломаты выразили обеспокоенность возросшей активностью военных действий вблизи населенных пунктов, находящихся на линии разграничения, в частности в Авдеевке. По словам Павла Климкина, ситуация не случайно создана в зимний период. «Из-за эскалации противостояния мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей – это сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы. Более 10 тысяч людей остались без тепла и электричества при таких низких температурах. Не давая возможности восстановить поврежденную обстрелами гражданскую инфраструктуру, сознательно лишая людей тепла и электричества, делают попытку дестабилизировать ситуацию в более широком формате», – заявил глава МИД Украины. Он также сообщил, что на данный момент гуманитарной катастрофы удалось избежать, переключив мощности коксохимического завода.

Городской голова Вадим Бойченко, отвечая на вопросы журналистов, сможет ли город принять людей из Авдеевки, заверил, что Мариуполь готов разместить около 700 человек.

Елена Уланова