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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10


В помощь жителям Авдеевки

Общее дело. Для жизнеобеспечения Авдеевки задействованы все активы предприятий Группы Метинвест, а также Гуманитарного штаба и ДТЭК.
Всеми возможными средствами. Чтобы помочь авдеевцам, металлурги готовы не только отправить гуманитарный груз, но и оказать финансовую и техническую поддержку.


Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город

Еще несколько дней назад Авдеевка жила в своем обычном ритме: работал завод, дети ходили в школы и детсады... Сейчас город содрогается от разрывов вражеских снарядов, в результате обстрелов повреждены линии электропередачи, газопроводы, прекращено водоснабжение.

На грани катастрофы

29 января выведены из строя две последние линии электропередачи в Макеевке, одна из них также питает Авдеевку, другая – Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию.

И вот уже который день Авдеевка, Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция полностью обесточены. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой кроме 16 тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкое, Васильевка, Спартак.

Из-за повреждения коммуникаций более 17 000 человек, из которых почти 3000 детей, в двадцатиградусный мороз остались без отопления, света и воды. Только благодаря Авдеевскому коксохимическому заводу теплоноситель подается в жилые дома. Важно не допустить замерзания системы.

Два дня ремонтные бригады не могли приступить к восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередачи и газопроводов. Противник не желал соблюдать режим тишины. Только в среду, 1 февраля, удалось получить гарантии прекращения огня, и ремонтники отправились к месту аварии, чтобы оценить масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.

В Авдеевке закрыты шесть школ, четыре детских сада, начата добровольная эвакуация жителей – с такой просьбой к властям обратилось около 200 родителей малолетних детей.

Во вторник в город приезжал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который провел экстренное совещание в военно-гражданской администрации с представителями региональной и городской власти, силовиками и прочими ведомствами. По словам премьера, ситуация в Авдеевке сложная, но город всем обеспечен. В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что вчера необходимости в общей эвакуации из Авдеевки не было: температуру теплоносителя удалось повысить.

По просьбе делегации Украины в ночь с 31 января на 1 февраля прошло закрытое заседание Совета безопасности ООН, члены которого призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня.

Никто не остался равнодушным

Несмотря на трагические события, горожане не паникуют. Полиция патрулирует город днем и ночью. В дополнение к четырем уже действующим мобильным пунктам обогрева на улицах Авдеевки развернуты еще семь, где можно получить горячий чай и еду, зарядить мобильные телефоны.

По сообщению ГСЧС, только за 31 января в такие пункты обратилось около 900 человек.

Украинцы сплотились, чтобы оказать помощь жителям Авдеевки. Первыми на ситуацию отреагировали мариупольские металлурги. 31 января с комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» в терпящий бедствие город было отправлено 44 тонны гуманитарной помощи. На предприятиях Группы Метинвест в Запорожье, Мариуполе, Кривом Роге были созданы штабы для сбора генераторов, палаток, оборудования для обогрева и оказания прочей помощи авдеевцам. В колонне гуманитарной помощи от мариупольских меткомбинатов в обстреливаемый город отправили: 20 тонн питьевой воды, 21 тонну дизельного топлива, 3 тонны круп, макаронных изделий и сахара, 4 армейских лагерных палатки, 11 печей-буржуек, 12 кубометров твердого топлива, 3 дизель-генератора, огнетушители, фонарики, свечи и другое.

«Два года назад мы в таком же экстренном порядке собирали помощь жителям разрушенного микрорайона Восточный в Мариуполе. Люди устали жить в страхе, устали ждать мира. Они хотят знать, когда прекратится война. Мы сами не понаслышке знаем, что такое обстрелы», – заявил генеральный директор комбината имени Ильича Юрий Зинченко. По его словам, жители города получат самые необходимые продукты, теплые вещи и медикаменты. Поддержал своего коллегу и гендиректор комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили: «Нельзя допустить худшего сценария - массовых разрушений и остановку коксохима. Станет Авдеевский коксохимзавод – и 22 тысячи жителей города останутся без тепла в лютый мороз. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но последние три года научили нас быть готовыми ко всему. Первая помощь из Мариуполя уже пришла – для всех нас важно предотвратить гуманитарную катастрофу в Авдеевке».

Мариупольцы и в дальнейшем планируют поддерживать жителей этого города, направлять гуманитарные грузы. Наряду с металлургами к сбору помощи авдеевцам оперативно подключились волонтеры и международные организации.

Город не существует без завода

По состоянию на 1 февраля Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже доставил в Авдеевку 10 тонн продуктов для мирных жителей. Это крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда для организации МЧС горячего питания. Еще партию продуктов штаб Рината Ахметова направляет в Бахмутский и Славянский районы для эвакуированных из зоны конфликта мирных жителей (по последним данным, там находится порядка 800 человек).

Утром 1 февраля в Авдеевку прибыли также грузовики гуманитарной помощи от металлургов. Но ситуация продолжает оставаться тяжелой.

«Чтобы дать тепло на Авдеевку и не разморозить отопительную систему города, нам пришлось вывести в консервацию три батареи – 6, 7 и 8, снизив производство кокса втрое. Но если бы мы это не сделали, то, по расчетам энергетиков, от момента отключения до полной заморозки системы прошло бы всего 6 часов. Город не существует без завода, завод не существует без города. Это единая система, единое водо- и энергоснабжение. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить работоспособность нашего комбината. Но мы бы не справились сами. Призыв Рината Ахметова оказать помощь Авдеевке был услышан моментально. В ситуации обострения все активы Группы Метинвест оперативно предлагают помощь. Полным ходом идет закупка материалов для восстановления разрушений», – рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов.

Ситуация на коксохиме повлекла за собой прекращение поставок сырья на металлургические предприятия. По первой информации генерального директора комбината имени Ильича Юрия Зинченко, в минувший вторник выплавка чугуна на предприятии осуществлялась двумя печами из четырех, а запасов кокса оставалось на 2,5 дня работы. «К вечеру среды, благодаря управленческим решениям, ситуация немного нормализовалась, к нам поступило по одному маршруту кокса из Дзержинска и  с «Азовстали», еще 15 тысяч тонн кокса переадресовано с енакиевского меткомбината. Кроме того, удалось ликвидировать разрушение ж/д путей на участке Авдеевка – Очеретино, и на Мариуполь пошел еще один маршрут кокса. К сожалению, это не даст возможности металлургам чувствовать себя уверенно долгий срок, но ближайшие 10 дней можно будет работать спокойно», – отметил Юрий Зинченко. Он также поблагодарил главу Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского за усилия по  прекращению огня.

 

Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко  


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