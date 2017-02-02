Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Здание азовмашевского профилактория законсервировано, большинство жильцов вынуждены выселиться

Профилакторий «Здоровье» некогда славился своей лечебно-профилактической базой и профессиональными специалистами. В 2014 году в связи с начавшейся войной и кризисом на «Азовмаше» он перестал функционировать, здание временно заселили по большей части переселенцами и силовиками. В январе 2017 года многие жильцы вынуждены были покинуть и это пристанище из-за неудовлетворительных бытовых условий: здесь отключили воду, отопление и электричество. Не­обесточенными остались лишь первый этаж с ботаническим садом и 12-й – там расположено ­ТВ-7. Собственник здания «Азовмаш» находится в стадии банкротства, у предприятия нет возможности содержать профилакторий, и его решили законсервировать.

С февраля – без работы

Журналист газеты «Ильичевец. Город» побывал в «Здоровье» и пообщался с сотрудниками. Перспектива остаться без работы их по-настоящему пугает. «Персонал предупредили о сокращении. Сейчас здесь работают главврач, три администратора, завхоз, два дворника и садовод, три дежурных сантехника, четыре горничных и я, охрану сняли еще в 2014 году», – рассказал электрик Евгений Соколов.

Сотрудники вспоминают: раньше эта здравница была жемчужиной Мариуполя, а теперь здесь запустение и упадок. Зарплату, по словам работников, платили с перебоями – с 2015 года до сентября 2016-го денег они вообще не видели, потом выплатили всю задолженность, и с тех пор опять ничего не платят.

Кому аренда, а кому – палатка

В начале недели из 114 номеров профилактория фактически остались заселенными 43.

Не выехали лишь те, кому некуда деваться. По словам военных, они должны освободить комнаты в последний день января. «По всей видимости, будем жить в палатках, как и большинство наших сослуживцев», – рассказывает военнослужащий, не пожелавший представиться.

До последнего времени здесь были комфортные условия, на этаже проживало полтора десятка полицейских, рассказывает право­охранитель Вячеслав, который также является переселенцем. С отключением отопления, горячей воды и электричества жить здесь его семье с маленьким ребенком стало невозможно: «Жилье подыскивали самостоятельно, цены, правда, высокие, двухкомнатную квартиру предлагают по цене 3,5-4 тыс. грн в месяц плюс оплата коммуналки».

Когда расконсервируют?

К сожалению, официальных комментариев от представителей «Азов­маша» нам получить не удалось. Но неофициальные источники сообщили, что деньги из местного бюджета для покрытия расходов, связанных с проживанием постояльцев, так и не поступили, хотя соответствующая договоренность была. Нас заверили, что людей, которым пока негде жить, выселять с 1 февраля не будут – им дадут дополнительное время для поиска другого жилья. Кроме того, стало известно, что в здании все-таки останется персонал, который будет обслуживать объект, ухаживать за зимним садом и обеспечивать сохранность имущества. «Азовмаш» может принять решение о расконсервировании профилактория после того, как завод возобновит работу и финансовая ситуация на предприятии улучшится.

Почему миллионы не дошли до адресата

В комментариях журналистам первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голт­венко пояснил, что предпосылки данной проблемы были заложены еще в 2014 году, когда людей заселили в это здание: «Это была вынужденная мера, Мариуполь экстренно принимал переселенцев и силовиков, их размещали где только можно, стараясь предоставить им максимально комфортные условия, и одним из таких объектов стал профилакторий «Здоровье», принадлежащий группе «Азовмаш». В свое время данное предприятие взяло кредиты под залоговое имущество, и здание профилактория заложили одновременно двум разным банковским структурам. Последние предъявили «Азовмашу» исковые требования, сейчас проходит процедура банкротства. У «Азовмаша» все счета на сегодняшний день арестованы, денежные средства, которые поступают на них, сразу же автоматически зачисляются в счет погашения либо долгов перед банковскими структурами, либо долгов по зарплате перед работниками. Между городом и «Азовмашем» был заключен договор аренды здания профилактория, и только за прошлый год из горбюджета по нему заплатили 5,7 млн грн – это затраты на содержание здания, в том числе коммунальные услуги. Но конечные получатели этих денег так и не увидели, так как по судебным решениям средства ушли на оплату долгов предприятия. Мы, к сожалению, не можем напрямую оплачивать коммунальные услуги – только по договору аренды».

Не все пропало

В течение прошлого года жильцам неоднократно предлагалось подыскать альтернативное жилье самостоятельно. Александр Голтвенко отметил, что вопрос с расселением вполне решаем: от государства переселенцы получают адресную помощь на эти цели, а силовой блок уже имеет опыт аренды жилья для своих сотрудников.

Со своей стороны город готов помочь в поиске жилья на вторичном рынке. В марте нынешнего года откроется общежитие на ул. Гугеля. Людям, которым полагается социальное жилье, было предложено переселиться туда.

Только «Азовмаш» может решить проблему

Журналисты задали городскому голове Мариуполя Вадиму Бойченко вопрос относительно возможности заселения в здание профилактория жителей охваченной боевыми действиями Авдеевки. Мэр ответил, что Мариуполь способен принять около 700 человек, в том числе 250 – в «Здоровье», в этом вопросе необходимо содействие «Азовмаша».

Кто следующий?

Городскую власть беспокоит и то, что в аналогичной ситуации оказались другие объекты недвижимости, принадлежащие «Азовмашу», – это ДК «Искра» и три общежития на ул. Покрышкина, поскольку они также являются залоговым имуществом.