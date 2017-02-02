Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Есть над чем работать Премьер-министр грозился разогнать службу занятости – чтобы этого не случилось, на местах делают упор на универсальность и гибкость Последние несколько лет вопрос трудоустройства в Мариуполе актуален как никогда – в связи с военными действиями в городе закрылся ряд предприятий, плюс к нам приехали тысячи переселенцев. Услуги службы занятости стали весьма востребованными. Как справляется с вызовами мариупольская служба занятости, что думают ее сотрудники о заявлении Владимира Гройсмана и как нужно построить работу, чтобы отвечать всем требованиям времени, выяснял наш корреспондент. Куда податься? В Мариуполе есть три места, где можно зарегистрироваться в службе занятости: головной офис на проспекте Металлургов, 84-б, где обслуживают жителей Кальмиусского района, отдел организации трудоустройства населения для жителей Приморского и Центрального районов, расположенный на улице Зелинского, 27-а, такой же отдел есть в Левобережном районе, на бульваре Меотиды, 20-а. На сегодняшний день в мариупольской службе занятости работают 130 специалистов. Как таковой толкотни в центре занятости увидеть не удалось, на момент моего визита в головном мариупольском офисе находилось порядка 8-10 человек. Служба занятости старается пользоваться новинками технического прогресса, и уже несколько лет в отделах трудоустройства организована электронная очередь. Так что попадая в центр занятости, вы получаете у администратора талон, в котором указано время и дата вашего следующего визита, – каждый посетитель четко знает, когда ему нужно на прием или семинар, потому и никакого ажиотажа здесь не бывает. По словам руководителя мариупольской службы занятости Юрия Чуприна, уже в течение полутора лет продолжается ее реорганизация. «Руководство национальной службы занятости и Минсоцполитики пришло к выводу, что в сегодняшних реалиях, при высокой конкуренции на рынке труда и среди работодателей, служба занятости несколько отстает. Применяемые же методы работы не всегда приносят положительный результат», – говорит Юрий Чуприн. По его словам, на сегодняшний день наиболее важными качествами в данной сфере является универсальность и гибкость, и на достижение этих критериев сделан большой упор. Кроме того, по мнению Юрия Чуприна, на местах остаются лишь те службы, которые непосредственно взаимодействуют с работодателями и безработными, все остальные подразделения, как то: бухгалтерия, вспомогательные службы и т.д. – поднимаются на областной и региональный уровень. Имеет значение При постановке на учет в службу занятости ключевую роль играет то, по какой статье уволен человек. Как правило, фигурируют три пункта из Кодекса законов о труде Украины: ст. 36 – по соглашению сторон; ст. 38 – по собственному желанию; ст. 40 – в связи с сокращением численности или штата сотрудников. В случае если вы сами решили проститься с предыдущим местом работы, выплаты по безработице вы получите спустя три месяца после присвоения статуса безработного, по остальным статьям финансовая помощь выплачивается уже на девятый день. Немалое значение имеет и стаж, от которого будет зависеть размер пособия. Если он не превышает двух лет, то выплаты назначаются в размере 50% от суммы среднемесячной заработной платы на последнем месте работы; свыше десяти лет – 70%. И это только в первые три месяца. Со временем сумма начислений будет уменьшаться. Безработному без стажа можно рассчитывать на минимальное пособие – около 500 грн. «Я получаю выплаты на специально открытый для этого счет два раза в месяц. Правда, первых денег пришлось ждать почти два месяца. В службе занятости мне разъя­снили, что все это время шла проверка и анализ данных», – ­говорит безработный мариуполец Кирилл. У каждого свои цели По состоянию на 1 января 2017 года на учете в городском центре занятости состоял 3591 безработный, из них 2919 человек получали пособие. Средний размер помощи по безработице составил 2363 гривны. Бытует мнение, что люди приходят в центр занятости, исключительно чтобы получать деньги, никто и не думает находить работу. Об этом не так давно говорил премьер-министр Владимир Гройсман, грозясь разогнать службу занятости: «Я не собираюсь содержать безработных, а планирую дать людям нормальную работу с достойной зарплатой. Вместо существующей службы занятости придут другие люди, которые смогут наладить там ситуацию». «Каждый приходит сюда, ставя перед собой собственные цели. Одни надеются на пособие, которое не удастся получать долго, другие – устроиться на работу, а возможно, освоить новую специальность», – говорит Юрий Чуприн. В крупных городах Украины, таких как Харьков, Днепр или Винница, специально для этого действуют обучающие центры, где полностью за счет государства человек может овладеть новой профессией. При этом все расходы, включая проживание, не ложатся бременем на безработного. Именно такой возможности ожидает мариупольчанка Мария. На учете в службе занятости она состоит с октября минувшего года, до этого работала на одном из промышленных предприятий города, затем решила сменить профиль деятельности. Правда, пока девушке не везет и подходящих курсов ей не попадалось, но она не отчаивается и верит, что сможет получить какую-нибудь профессию, связанную с административной деятельностью. Все строго Ну и не помешает напомнить, что, встав на учет в службу занятости, вы получаете ряд обязанностей, которые привяжут вас к определенному месту и времени. Безработному придется посещать лекции и семинары. Если человек прогулял любое из мероприятий центра занятости и не смог доказать, что на то была очень уважительная причина, его могут лишить статуса безработного или приостановить выплату пособия. При этом предложения по трудоустройству можно отклонить только дважды. После двух «нет» – добро пожаловать в мир самостоятельного поиска работы. Сам себе режиссер Также с помощью службы занятости можно попытаться построить свой «маленький свечной заводик». Безработным предлагают пройти курс по основам предпринимательской деятельности, проконсультироваться у специалистов, составить свой бизнес-план. В случае положительной защиты проекта человек вместо поэтапных выплат получает одноразовую финансовую помощь на открытие собственного дела (совокупность выплат по безработице за весь период пребывания на учете). Однако часто эту сумму нужно ждать несколько месяцев. «Минус в том, что человеку, который решил заняться предпринимательством, часто не с кем посоветоваться. К тому же ФОП легко открыть, а вот закрыть проблематично. В общем, выплывай как хочешь», – говорит в прошлом безработный Сергей. Добавим, что размер финансирования одноразовой выплаты, согласно законодательству, может составить не более 60 тыс. гривен. На эти деньги в целом вполне реально открыть небольшой бизнес – за минувший 2016 год таким образом в «свободное плавание» отправился 21 мариуполец. Владимир Щербаков