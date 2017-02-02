Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





Реформа должна быть эффективной

Мариуполь является активным участником реформы административно-территориального устройства. В рамках генерального плана местные власти уже обратились в Покровский и Бердянский сельские советы с просьбой, чтобы там рассмотрели вопрос присоединения к нашему городу.

Однако действующая нормативная база по децентрализации и проведению административно-территориальной реформы создала целый ряд управленческих проблем. Возможные пути выхода из создавшейся ситуации обсуждались в минувший вторник во время встречи секретаря Мариупольского горсовета Степана Махсмы и народного депутата Украины Владимира Гусака.

Представители муниципалитета обратили внимание на ряд ключевых проблем. Так, Закон Украины «О добровольном присоединении территориальных громад» предусматривает проведение внеочередных, а не дополнительных выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ). Другими словами, ­если село, в котором проживает 1-2 тысячи жителей, согласится присоединиться к Мариуполю, то местные выборы придется проводить также и в нашем полумиллионном городе, что, по мнению городских чиновников, нецелесообразно. Тормозит реформу и то, что в селах на линии соприкосновения провести выборы невозможно.

Сейчас населенные пункты Широкино, Лебединское, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Пикузы (бывшее Коминтерново) объединяются в территориальную громаду с административным центром в Сартане и уже прошли восемь из десяти этапов процесса. Сложности возникли на финишной прямой: Донецкая облгосадминистрация не может дать положительного заключения – нет понимания, к какому району отнести данную громаду. Если присоединить к Волновахскому району, жители будут отдалены от услуг, а отнести к Мариупольскому горсовету мешает законодательство.

Степан Махсма обратился к Владимиру Гусаку за содействием в части внесения изменений в законодательную базу, которые бы позволили эффективно запустить реформу децентрализации. Секретарь Мариупольского горсовета отправился в Минрегион­развития Украины, чтобы там рассказать, как руководство города видит развитие Приазовья. Помимо всего прочего речь пойдет о том, чтобы крупные города Украины, в том числе Мариуполь, автоматически становились самодостаточными объединенными территориальными громадами без проведения досрочных выборов и присоединения мелких населенных пунктов.

Владимир Гусак заверил, что на пути реализации административно-территориальной реформы по всей стране возникает много проблем. «Отрадно, что Мариуполь движется в нужном направлении и здесь идет процесс создания новых громад. Как народный депутат, я буду всячески поддерживать ваш город в этой работе, принимая участие в совершенствовании законодательства», – резюмировал народный депутат.

Юлия Франжева