Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Мир увлечений с Светланой Кузминской



Из истории мариупольского театра

1847 год – в город впервые приехала труппа под управлением антрепренера В. Виноградова. Здания театра тогда не было, представления пришлось давать в арендованном амбаре на Екатерининской улице (ныне проспект Мира).

1850-1860-е годы – в амбаре своего двора местный житель Попов обустроил первое театральное помещение «Храм музы Мельпомены». На протяжении нескольких сезонов здесь выступали труппы с участием провинциальных актеров.

1878 год – основана первая в городе профессиональная театральная труппа. С этого момента мариупольский театр ведет свою официальную историю.

1920-е годы – в городе работал драматический коллектив «Новый театр».