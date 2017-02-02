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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Мир увлечений с Светланой Кузминской
Из истории мариупольского театра
1847 год – в город впервые приехала труппа под управлением антрепренера В. Виноградова. Здания театра тогда не было, представления пришлось давать в арендованном амбаре на Екатерининской улице (ныне проспект Мира).
1850-1860-е годы – в амбаре своего двора местный житель Попов обустроил первое театральное помещение «Храм музы Мельпомены». На протяжении нескольких сезонов здесь выступали труппы с участием провинциальных актеров.
1878 год – основана первая в городе профессиональная театральная труппа. С этого момента мариупольский театр ведет свою официальную историю.
1920-е годы – в городе работал драматический коллектив «Новый театр».
1934 год – на основе городского драматического театра создан Вседонецкий музыкально-драматический театр с постоянным пребыванием в Мариуполе.