Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10 Город спорта с Александром Куртовым

Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще» Релаксация по-тайски. После напряженных тренировок можно насладиться красотами Таиланда.



Друзья-соперники. По словам Вадима Дубровского, спарринговаться с таиландскими боксерами непросто.



Мариупольский тренер по тайскому боксу совершенствует свое мастерство на родине боевого искусства В наш век сверхзвуковых скоростей и дальних перелетов уже никого не удивишь поездкой на другой конец света. Тем не менее впечатления, которые наши земляки привозят из экзотических стран, и сейчас вызывают живой интерес и любопытство. Известный тренер по тайскому боксу из спортклуба «Братство» городского центра вне­школьной работы Вадим Дубровский недавно побывал в Таиланде, где тайский бокс, по его словам, возведен в ранг общенационального вида спорта, вернее даже спортивной религии. О своей девятой поездке в далекую страну спортсмен рассказал «Ильичевцу. Город». – Вы отправились в Таиланд тренироваться? – Для тех, кто профессионально интересуется тайским боксом, просто необходимо побывать на родине этого вида единоборств. Впервые я попал туда в 2006 году, когда президент областной федерации Владимир Казанцев собрал нас, энтузиастов этого вида спорта, и повез посмотреть, что же представляет собой настоящий тайский бокс. Нужно сказать, что тренировочные центры разбросаны по всей стране. В этот раз я выбрал место на острове Ко-Пханган, куда добирался на пароме. Там расположен тренировочный лагерь всемирно известного тренера по имени Нам Сак Ной. У него я и занимался в течение 17 дней. Тренировки изматывающие, два раза в день. В Таиланде один тренер занимается с двумя, максимум тремя спортсменами. А главный тренер осуществляет общее руководство, подсказывает что-то по ходу занятий. В Европе не так – один тренер и много спортсменов, поэтому и качество занятий оставляет желать лучшего. – А как проходят в Таиланде соревнования по тайскому боксу? – Сразу скажу, там нет любителей, все дерутся профессионально, за гонорары. Они, как правило, небольшие, только выдающиеся мастера получают значительные суммы за бой. Поэтому, чтобы прокормить семью, боксеру нужно выходить в ринг как можно чаще. И еще одна особенность: профессиональную карьеру там начинают очень рано, примерно с 10 лет. Не редкость, что мальчик является единственным кормильцем в семье, поэтому вынужден выходить в ринг практически каждую неделю. В Таиланде в любом населенном пункте, даже в деревнях, есть стадион, на котором и проводятся бои. Зрители делают ставки на исход поединков, поэтому и болеют заинтересованно, в других видах спорта я такого ажиотажа не встречал. – Откуда приезжают тренироваться в Таиланд? – Да со всего света, в этот раз были ребята из Соединенных Штатов, европейцы, много китайцев, корейцев. – Расскажите немного о самой стране, ее обычаях. – Самое запоминающееся в Таиланде, как ни странно, воздух. Он настолько плотный, насыщенный ароматами, что не обратить внимание на это нельзя. Своеобразное питание, основа которого – рис. Готовят его по-разному. В мой рацион также входили морепродукты, как правило креветки. Очень красива природа Таиланда, много ярких птиц, обезьяны живут практически возле человека. Нельзя оставить банан, быстро слезут с дерева и украдут. В тех краях как бы два времени года – сухая зима и влажное лето. Но в этот раз мне не повезло, шли тропические дожди, когда вода падает с неба стеной, это мешало тренироваться. Но трудности боксеров только закаляют. А в целом, несмотря на то что бывал в этой стране не раз, каждый новый приезд в Таиланд по-своему интересен, полезен в плане профессионального роста и запоминается на всю жизнь.

