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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Город спорта с Александром Куртовым
Силачи Мангуша держат марку
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|Успешный тандем. Анна Декерменджи (в центре) под руководством своего тренера Ивана Збандута (крайний слева) уверенно дебютировала на всеукраинском помосте.
На чемпионате Украины спортсмены из приазовского поселка завоевали три награды
В городе Коломыя Ивано-Франковской области состоялся чемпионат Украины среди юношей и девочек, а также юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие сильнейшие украинские мастера пауэрлифтинга этого возраста со всей страны, свыше 80 спортсменов. Не затерялись среди участников и представители поселка Мангуш. В их активе одна золотая и две серебряные медали. 17-летняя Анна Декерменджи, кандидат в мастера спорта, выступала на этом турнире в весовой категории до 57 кг и стала чемпионкой Украины среди девочек. В сумме трех упражнений воспитанница заслуженного тренера Украины Ивана Збандута набрала 360 кг. Анна присела со штангой на плечах весом 157 кг, в жиме лежа показала результат 80 кг и в становой тяге – 123 кг.
Еще один воспитанник Ивана Збандута, мастер спорта Украины Владислав Черный, стал серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров в весовой категории до 74 кг. В сумме трех упражнений он показал результат 737,5 кг (приседание 300 кг, жим штанги лежа 162,5 кг, тяга 275 кг). Столько же набрал и спортсмен из Луганской области, но Владислав оказался тяжелее соперника по собственному весу и занял второе место. При этом Владислав Черный выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Второе место в весовой категории до 66 кг среди юношей занял кандидат в мастера спорта 17-летний Ян Котлубей, которого тренирует его отец, заслуженный тренер Украины Александр Котлубей. Сумма трех упражнений составила 470 кг (приседание – 183 кг, жим лежа – 110 кг и становая тяга – 177 кг).