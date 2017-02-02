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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Город спорта с Александром Куртовым

Силачи Мангуша держат марку

Успешный тандем. Анна Декерменджи (в центре) под руководством своего тренера Ивана Збандута (крайний слева) уверенно дебютировала на всеукраинском помосте.

На чемпионате Украины спортсмены из приазовского поселка завоевали три награды

В городе Коломыя Ивано-Франковской области состоялся чемпионат Украины среди юношей и девочек, а также юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие сильнейшие украинские мастера пауэрлифтинга этого возраста со всей страны, свыше 80 спортсменов. Не затерялись среди участников и представители поселка Мангуш. В их активе одна золотая и две серебряные медали. 17-летняя Анна Декерменджи, кандидат в мастера спорта, выступала на этом турнире в весовой категории до 57 кг и стала чемпионкой Украины среди девочек. В сумме трех упражнений воспитанница заслуженного тренера Украины Ивана Збандута набрала 360 кг. Анна присела со штангой на плечах весом 157 кг, в жиме лежа показала результат 80 кг и в становой тяге – 123 кг.

 Еще один воспитанник Ивана Збандута, мастер спорта Украины Владислав Черный, стал серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров в весовой категории до 74 кг. В сумме трех упражнений он показал результат 737,5 кг (приседание 300 кг, жим штанги лежа 162,5 кг, тяга 275 кг). Столько же набрал и спортсмен из Луганской области, но Владислав оказался тяжелее соперника по собственному весу и занял второе место. При этом Владислав Черный выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Второе место в весовой категории до 66 кг среди юношей занял кандидат в мастера спорта 17-летний Ян Котлубей, которого тренирует его отец, заслуженный тренер Украины Александр Котлубей. Сумма трех упражнений составила 470 кг (приседание – 183 кг, жим лежа – 110 кг и становая ­тяга – 177 кг).

  


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