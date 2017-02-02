Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10 Город спорта с Александром Куртовым

Стипендии – лучшим На встрече с представителями мариупольских СМИ начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе представил мариупольских спортсменов, которым в этом году будут назначены стипендии городского совета. В неолимпийских видах спорта материальную помощь будут получать Анна Терещенко (ушу), Юлия Гичка (пауэрлифтинг), Александр Лашин (стронгмен), Ульяна Мищенко (ушу + кикбоксинг) и Руслана Краснова (пауэрлифтинг). Определена также пятерка молодых перспективных спортсменов-стипендиатов и впервые – их наставников. Получать вознаграждение будут и десять спортсменов с ограниченными возможностями, среди них известные мариупольские паралимпийцы – Александр Комаров, Даниил Чуфаров, Антон Крюков, а также шахматист Игорь Ярмонов.