Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





Налоговики приглашают декларировать доходы

Мариупольская объединенная государственная налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года.

Продлится кампания до 1 мая, сообщают в Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области.

Чтобы подать декларацию, нужно обратиться в центры обслуживания плательщиков (ЦОП).

ЦОП Жовтневого, Приморского и Центрально-Донецкого отделений Мариупольской ОГНИ расположен на ул. А. Куинджи, 93. ЦОП Ильичевского, Западно-Донецкого и Восточно-Донецкого отделений – на пр. Металлургов, 193. ЦОП Орджоникидзевского отделения – на ул.130 Таганрогской дивизии, 114.