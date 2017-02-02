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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Налоговики приглашают декларировать доходы
Мариупольская объединенная государственная налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года.
Продлится кампания до 1 мая, сообщают в Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области.
Чтобы подать декларацию, нужно обратиться в центры обслуживания плательщиков (ЦОП).
ЦОП Жовтневого, Приморского и Центрально-Донецкого отделений Мариупольской ОГНИ расположен на ул. А. Куинджи, 93. ЦОП Ильичевского, Западно-Донецкого и Восточно-Донецкого отделений – на пр. Металлургов, 193. ЦОП Орджоникидзевского отделения – на ул.130 Таганрогской дивизии, 114.
На период декларационной кампании указанные центры будут работать в режиме дежурства с продленным временем работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00, перерыв с 13:00 до 13:45. Воскресенье – выходной.