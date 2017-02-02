Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк

Мариупольские полицейские проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика в Донецк.

30 января к полицейским обратилась уроженка Донецка, которая сейчас вместе с сыном живет в пос. Старый Крым. Женщина сообщила, что ее ребенок пошел в школу и не вернулся. Право­охранители выяснили, что муж переселенки воевал в рядах незаконного вооруженного формирования и погиб в августе 2016 года. После этого дончанка вместе с ребенком переехала в Мариуполь.