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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк
Мариупольские полицейские проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика в Донецк.
30 января к полицейским обратилась уроженка Донецка, которая сейчас вместе с сыном живет в пос. Старый Крым. Женщина сообщила, что ее ребенок пошел в школу и не вернулся. Правоохранители выяснили, что муж переселенки воевал в рядах незаконного вооруженного формирования и погиб в августе 2016 года. После этого дончанка вместе с ребенком переехала в Мариуполь.
В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские выяснили, что именно они около 13:00 забрали ребенка из школы в Старом Крыму. Воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать мальчика, ребенка вывезли через КПВВ «Пищевик».