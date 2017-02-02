«Передаем за проезд» – фраза, которая в ближайшие годы уйдет в историю. Первый шаг к внедрению электронных билетов сделали народные депутаты, законопроект №4121 принят во втором чтении. Полномочие вводить такие билеты в пассажирском транспорте независимо от формы собственности получили органы местного само­управления. Конечно, речь не идет о том, что уже завтра все маршрутки и электротранспорт откажутся от бумажных проездных талонов, но сегодняшняя молодежь наверняка будет рассказывать своим детям истории о кондукторах и счастливых билетиках.

Новый закон предлагает полностью переключиться с наличного расчета и бумажных билетов на электронные, для чего местным властям необходимо создать автоматизированные системы оплаты в общественном транспорте. «Однако уже понятно, что такие кардинальные изменения будут внедряться постепенно, ведь для того чтобы установить считывающие устройства в каждой единице транспорта, нужны немалые средства. К тому же для начала необходим сам программный комплекс», – комментирует ситуацию директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат. Новшества будут по карману только крупным перевозчикам, например, столичный метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов уже в 2017-м.

Теория и практика

В конце 2016 года Мининфраструктуры сообщило, что уже 15 городов и три области Украины объявили о готовности внедрить электронный билет при наличии соответствующей законодательной базы. Мариупольские власти также строят перспективные планы по его внедрению. Об этом во время проведения открытого конкурса среди перевозчиков заявлял первый заместитель городского головы Александр Голтвенко. Говорили об этом и в департаменте транспорта: «Сейчас мы занимаемся детальной проработкой данного вопроса, прикидываем, как лучше и с меньшими финансовыми затратами можно внедрить такую систему в общественном транспорте Мариуполя».

Сплошные плюсы

Введение электронных билетов влечет за собой немало преимуществ. Проездной документ может быть действителен в любом виде городского транспорта. Возможно, внедрение цифровых технологий поможет решить вопрос с льготниками, которым будет выделяться определенное число поездок, и все это будет фиксироваться. В разы возрастут штрафы, и люди будут либо относиться к оплате проезда более ответственно, либо будут выкладывать огромные суммы за безбилетный проезд. Наконец, электронные билеты в целом повлияют на упорядочение пассажирских перевозок.