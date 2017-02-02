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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10


Городская афиша

Театральный сквер

3 февраля, 18:00 – вечер памяти ­Кузьмы ­Скрябина.

 

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63

3 февраля, 18:00 – «Сильвия» (А.Р. Герни), романтическая комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин.

4 февраля, 18:00 – «Примадонны» (К. Людвиг), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Константин Добрунов.

5 февраля, 12:00 – «Вместе — весело!» (А. Добрунова), спектакль-игра для детей. Режиссер-постановщик – А. Добрунова.

5 февраля, 18:00 – «Ужин дураков» (Ф. Вебер), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.

8 февраля, 18:00 – «Сойкино крыло» (И. Франко), исповедь любви в одном действии. Для взрослой аудитории. Спектакль идет на украинском языке. Режиссер-постановщик – Евдокия Тихонова.

9 февраля, 18:00 – «Дама-невидимка» (П. Кальдерон), комедия в 2-х частях. Спектакль поставил артист театра ­Сергей Мусиенко.

 

Дворец металлургов

(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)

2 февраля, 15:00 – конкурс красоты «Мисс меткомбината имени Ильича».

4 февраля, 11:00 – «Разрешите пригласить», час танцевальных мелодий в клубе «Ветеран».

 

Дворец культуры «Молодежный»

(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)

4 февраля, 14:00 – ретродискотека «В ритме молодости».

4 февраля, 17:00 – премьера авторского проекта «Высоцкий: белое и черное».

5 февраля, 17:00 – «Вечер романса» – концерт муниципального камерного оркестра «Ренессанс».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)

3 февраля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».

4 февраля, 13:00 – заседание англо­язычного клуба.

5 февраля, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».

5 февраля, 14:00 – заседание поэтического клуба «Прометей».

5 февраля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».

 

Центральная городская библиотека имени В.Г. Короленко

(пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66)

3 февраля, 14:00 – заседание дискуссионного клуба «Docudays UA»: к/ф «Лиза, домой» о правах детей.

4 февраля, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс».

5 февраля, 12:00 – заседание клуба «Hand made».

5 февраля, 14:00 – заседание клуба английского языка «Воскресный вечер с английским».

 

Мариупольский краеведческий музей

(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)

3 февраля, 18:00 – «Ночь в музее».

 

Свободное пространство «Халабуда»

(ул. Архитектора Нильсена, 60)

2 февраля, 18:00 – чешский кино­четверг: фильм «Коля».

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

4 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд: Искусство в публичном пространстве» – дискуссия.

5 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд» – прогулка-экскурсия по городу.

  


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