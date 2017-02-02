Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

Городская афиша Театральный сквер 3 февраля, 18:00 – вечер памяти ­Кузьмы ­Скрябина. Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63 3 февраля, 18:00 – «Сильвия» (А.Р. Герни), романтическая комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин. 4 февраля, 18:00 – «Примадонны» (К. Людвиг), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Константин Добрунов. 5 февраля, 12:00 – «Вместе — весело!» (А. Добрунова), спектакль-игра для детей. Режиссер-постановщик – А. Добрунова. 5 февраля, 18:00 – «Ужин дураков» (Ф. Вебер), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин. 8 февраля, 18:00 – «Сойкино крыло» (И. Франко), исповедь любви в одном действии. Для взрослой аудитории. Спектакль идет на украинском языке. Режиссер-постановщик – Евдокия Тихонова. 9 февраля, 18:00 – «Дама-невидимка» (П. Кальдерон), комедия в 2-х частях. Спектакль поставил артист театра ­Сергей Мусиенко. Дворец металлургов (пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74) 2 февраля, 15:00 – конкурс красоты «Мисс меткомбината имени Ильича». 4 февраля, 11:00 – «Разрешите пригласить», час танцевальных мелодий в клубе «Ветеран». Дворец культуры «Молодежный» (ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12) 4 февраля, 14:00 – ретродискотека «В ритме молодости». 4 февраля, 17:00 – премьера авторского проекта «Высоцкий: белое и черное». 5 февраля, 17:00 – «Вечер романса» – концерт муниципального камерного оркестра «Ренессанс». Городской дворец культуры (ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54) 3 февраля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед». 4 февраля, 13:00 – заседание англо­язычного клуба. 5 февраля, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей». 5 февраля, 14:00 – заседание поэтического клуба «Прометей». 5 февраля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси». Центральная городская библиотека имени В.Г. Короленко (пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66) 3 февраля, 14:00 – заседание дискуссионного клуба «Docudays UA»: к/ф «Лиза, домой» о правах детей. 4 февраля, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс». 5 февраля, 12:00 – заседание клуба «Hand made». 5 февраля, 14:00 – заседание клуба английского языка «Воскресный вечер с английским». Мариупольский краеведческий музей (ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38) 3 февраля, 18:00 – «Ночь в музее». Свободное пространство «Халабуда» (ул. Архитектора Нильсена, 60) 2 февраля, 18:00 – чешский кино­четверг: фильм «Коля». Платформа «ТЮ» (ул. Митрополитская, 19) 4 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд: Искусство в публичном пространстве» – дискуссия. 5 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд» – прогулка-экскурсия по городу.