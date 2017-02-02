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Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10
Городская афиша
Театральный сквер
3 февраля, 18:00 – вечер памяти Кузьмы Скрябина.
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63
3 февраля, 18:00 – «Сильвия» (А.Р. Герни), романтическая комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин.
4 февраля, 18:00 – «Примадонны» (К. Людвиг), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Константин Добрунов.
5 февраля, 12:00 – «Вместе — весело!» (А. Добрунова), спектакль-игра для детей. Режиссер-постановщик – А. Добрунова.
5 февраля, 18:00 – «Ужин дураков» (Ф. Вебер), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.
8 февраля, 18:00 – «Сойкино крыло» (И. Франко), исповедь любви в одном действии. Для взрослой аудитории. Спектакль идет на украинском языке. Режиссер-постановщик – Евдокия Тихонова.
9 февраля, 18:00 – «Дама-невидимка» (П. Кальдерон), комедия в 2-х частях. Спектакль поставил артист театра Сергей Мусиенко.
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)
2 февраля, 15:00 – конкурс красоты «Мисс меткомбината имени Ильича».
4 февраля, 11:00 – «Разрешите пригласить», час танцевальных мелодий в клубе «Ветеран».
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
4 февраля, 14:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
4 февраля, 17:00 – премьера авторского проекта «Высоцкий: белое и черное».
5 февраля, 17:00 – «Вечер романса» – концерт муниципального камерного оркестра «Ренессанс».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)
3 февраля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».
4 февраля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
5 февраля, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».
5 февраля, 14:00 – заседание поэтического клуба «Прометей».
5 февраля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».
Центральная городская библиотека имени В.Г. Короленко
(пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66)
3 февраля, 14:00 – заседание дискуссионного клуба «Docudays UA»: к/ф «Лиза, домой» о правах детей.
4 февраля, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс».
5 февраля, 12:00 – заседание клуба «Hand made».
5 февраля, 14:00 – заседание клуба английского языка «Воскресный вечер с английским».
Мариупольский краеведческий музей
(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)
3 февраля, 18:00 – «Ночь в музее».
Свободное пространство «Халабуда»
(ул. Архитектора Нильсена, 60)
2 февраля, 18:00 – чешский киночетверг: фильм «Коля».
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
4 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд: Искусство в публичном пространстве» – дискуссия.
5 февраля, 16:00 – «Арт-уикенд» – прогулка-экскурсия по городу.