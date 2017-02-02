Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





«Альберту» оказали теплый прием

Синтез искусств. Мариупольских зрителей заворожила постановка, в которой гармонично сочетаются литература, музыка и графика.





Нашумевший украинский спектакль «Альберт, или Наивысшая форма казни» – проект писателя Юрия Андруховича, автора вышеупомянутой повести, и режиссера Ольги Михайлюк – был очень тепло принят мариупольской публикой и стал для нашего города одним из главных культурных событий этой зимы.

В минувшую пятницу в помещении арт-платформы «ТЮ» был аншлаг, сидячих мест хватило далеко не всем, но это ничуть не испортило впечатления от просмотра красивой и пронзительной современной постановки, наполненной философией и трагикомизмом.

В основе художественного произведения – история человека по имени Альберт Вироземский, которого публично сожгли во Львове в 1641 году за «самый позорный человеческий поступок за всю историю города» – он продался дьяволу. Главный вопрос: почему Альберта не спас тот, с кем он заключил соглашение? Может, его спасла другая сила через очищение огнем?

Спектакль являет собой художественный синтез искусств, сочетая текст с иллюстрациями – графическими и музыкальными. Писатель Юрий Андрухович, певица Ульяна Горбачевская, контрабасист Марк Токарь и художники Анатолий Белов и vj-group CUBE постоянно взаимодействуют вживую, и каждый признает право партнера на неожиданное соло. Зрители рукоплескали стоя. Возле писателя выстроилась очередь: почитатели таланта общались с любимым автором и брали автографы. Юрий Андрухович был тронут восторженным приемом мариупольской публики.

Юлия Франжева. Фото Евгения Сосновского