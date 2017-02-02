Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10

120 огненных лет Почти полвека назад. На фото из газеты «Ильичевец» от 26 июня 1970 года – мастер спорта СССР Ирина Устименко, установившая в бассейне «Нептун» новый республиканский рекорд.



Меткомбинат имени Ильича в феврале 2017 года отмечает 120-летие. За это время он преодолел немало трудностей, пережил три войны, но благодаря своим труженикам стал флагманом отечественной металлургии. «Ильичевец. Город» продолжает цикл публикаций о славных событиях жизни промышленного гиганта. Предприятие – рекордсмен Совсем скоро металлургический комбинат имени Ильича, продукцию которого покупают 48 стран, отметит 120-ю годовщину. Со дня основания по 2016 год ильичевцы произвели 305 млн тонн чугуна – это немного меньше общего веса всех жителей планеты. Из 158 млн тонн произведенного горячекатаного листа можно выстроить мост из Новой Зеландии в Мексику. 293 млн тонн ильичевской стали в слябах хватит, чтобы дважды опоясать нашу планету по экватору. Для нужд автомобилистов Баллонный цех комбината имени Ильича – самый крупный на просторах бывшего Советского Союза цех по производству баллонов среднего объема из углеродистых и легированных марок стали – был введен в эксплуатацию 9 ноября 1946 года. Баллонная продукция предприятия для различных сжатых газов рассчитана на давление от 100 до 630 кг/см2, а также автомобильных баллонов объемом 50 литров с рабочим давлением 200 кг/см2. В цехе была создана единственная на постсоветском пространстве линия по производству баллонов для метана, которые используют в качестве резервуаров для моторного топлива в крупнотоннажных автомобилях. А в 1989 году для производства комплектующих изделий к баллонам – защитных колпаков и пробок из полиэтилена – на предприятии был создан участок «Термопласт». С заботой о здоровье В марте 1966 года на базе хозяйственного цеха металлургического комбината имени Ильича, его производственных участков и многочисленных объектов социально-культурного назначения организовали цех здоровья и благоустройства. Перед ним была поставлена задача наиболее полного использования возможностей оздоровления металлургов, организации их активного и культурного досуга, укрепления и расширения материальной базы. С поставленной задачей цех справился на отлично. Спортивные рекорды с «Нептуном» Благодаря стараниям металлургов, в 1970 году был построен и введен в эксплуатацию отличный плавательный бассейн «Нептун», в котором и сегодня занимаются мариупольцы разных поколений. Со дня открытия в спортивном комплексе начали работу два отделения – плавания и прыжков в воду, в 1971-м – секция водного поло. За годы работы «Нептун» дал старт многим ярким спортсменам, прославившим наш город и страну. Среди них чемпион Олимпийских игр в Москве (1980 год), чемпион мира и Европы по плаванию Александр Сидоренко, целая плеяда прыгунов в воду, в том числе Дмитрий Лысенко – неоднократный чемпион Украины и обладатель Кубка страны, призер Олимпийских игр в Афинах (2004 год). А еще ватерпольная команда «Ильичевец» – 12-кратный чемпион Украины по водному поло, многократный обладатель Кубка страны и постоянный участник европейских кубковых турниров. Размер чаши бассейна составляет 50 х 21 м (длина 50 метров соответствует олимпийским стандартам). Глубина бассейна неодинакова: на протяжении 40 метров она составляет полтора метра, на следующих пяти – примерно два с половиной. Затем чаша резко углубляется до пяти метров – это связано с наличием сектора для прыжков в воду. Всего в бассейне восемь плавательных дорожек. Кроме профессиональных спортсменов здесь занимается и оздоровляется множество горожан разного возраста – от самых маленьких до семидесятилетних. Аналогов бассейну «Нептун» в Мариуполе нет. Подшивки газеты «Ильичевец» листал Владимир Щербаков