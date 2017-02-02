Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 февраля 2017 года, Пятница
Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще»
Футбольная академия вступает в игру
Холодный день с горячим обедом
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / 120 огненных лет

Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10


120 огненных лет

Почти полвека назад. На фото из газеты «Ильичевец» от 26 июня 1970 года – мастер спорта СССР Ирина Устименко, установившая в бассейне «Нептун» новый республиканский рекорд.

Меткомбинат имени Ильича в феврале 2017 года отмечает 120-летие. За это время он преодолел немало трудностей, пережил три войны, но благодаря своим труженикам стал флагманом отечественной металлургии. «Ильичевец. Город» продолжает цикл публикаций о славных событиях жизни промышленного гиганта. 

Предприятие – рекордсмен

Совсем скоро металлургический комбинат имени Ильича, продукцию которого покупают 48 стран, отметит 120-ю годовщину. Со дня основания по 2016 год ильичевцы произвели 305 млн тонн чугуна – это немного меньше общего веса всех жителей планеты. Из 158 млн тонн произведенного горячекатаного листа можно выстроить мост из Новой Зеландии в Мексику. 293 млн тонн ильичевской стали в слябах хватит, чтобы дважды опоясать нашу планету по экватору.

Для нужд автомобилистов

Баллонный цех комбината имени Ильича – самый крупный на просторах бывшего Советского Союза цех по производству баллонов среднего объема из углеродистых и легированных марок стали – был введен в эксплуатацию 9 ноября 1946 года. Баллонная продукция предприятия для различных сжатых газов рассчитана на давление от 100 до 630 кг/см2, а также автомобильных баллонов объемом 50 литров с рабочим давлением 200 кг/см2. В цехе была создана единственная на постсоветском пространстве линия по производству баллонов для метана, которые используют в качестве резервуаров для моторного топлива в крупнотоннажных автомобилях. А в 1989 году для производства комплектующих изделий к баллонам – защитных колпаков и пробок из полиэтилена – на предприятии был создан участок «Термопласт».

С заботой о здоровье

В марте 1966 года на базе хозяйственного цеха металлургического комбината имени Ильича, его производственных участков и многочисленных объектов социально-культурного назначения организовали цех здоровья и благоустройства. Перед ним была поставлена задача наиболее полного использования возможностей оздоровления металлургов, организации их активного и культурного досуга, укрепления и расширения материальной базы. С поставленной задачей цех справился на отлично.

Спортивные рекорды с «Нептуном»

Благодаря стараниям металлургов, в 1970 году был построен и введен в эксплуатацию отличный плавательный бассейн «Нептун», в котором и сегодня занимаются мариупольцы разных поколений. Со дня открытия в спортивном комплексе начали работу два отделения – плавания и прыжков в воду, в 1971-м – секция водного поло. За годы работы «Нептун» дал старт многим ярким спортсменам, прославившим наш город и страну. Среди них чемпион Олимпийских игр в Москве (1980 год), чемпион мира и Европы по плаванию Александр Сидоренко, целая плеяда прыгунов в воду, в том числе Дмитрий Лысенко – неоднократный чемпион Украины и обладатель Кубка страны, призер Олимпийских игр в Афинах (2004 год). А еще ватерпольная команда «Ильичевец» – 12-кратный чемпион Украины по водному поло, многократный обладатель Кубка страны и постоянный участник европейских кубковых турниров.

Размер чаши бассейна составляет 50 х 21 м (длина 50 метров соответствует олимпийским стандартам). Глубина бассейна неодинакова: на протяжении 40 метров она составляет полтора метра, на следующих пяти – примерно два с половиной. Затем чаша резко углубляется до пяти метров – это связано с наличием сектора для прыжков в воду. Всего в бассейне восемь плавательных дорожек. Кроме профессиональных спортсменов здесь занимается и оздоровляется множество горожан разного возраста – от самых маленьких до семидесятилетних. Аналогов бассейну «Нептун» в Мариуполе нет.

 

 

 

 

 

Подшивки газеты «Ильичевец» листал Владимир Щербаков  


Другие новости выпуска № 10 от 2 февраля 2017 года
  • В помощь жителям Авдеевки /
  • «Здоровье» приказало долго жить? /
  • Продолжать реформы и бороться с коррупцией /
  • Сартана осталась без газа, а Садки – без света /
  • Есть над чем работать /
  • Эра высоких технологий /
  • Из школы – в ясли /
  • Реформа должна быть эффективной /
  • 120 огненных лет /
  • Давайте созидать вместе /
  • Командор и аристократ / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • «Альберту» оказали теплый прием /
  • Театр становится ближе / Мир увлечений с Светланой Кузминской
  • Музыка. Память. Любовь / Мир увлечений с Светланой Кузминской
  • Из истории мариупольского театра / Мир увлечений с Светланой Кузминской
  • Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Силачи Мангуша держат марку / Город спорта с Александром Куртовым
  • Стипендии – лучшим / Город спорта с Александром Куртовым
  • Налоговики приглашают декларировать доходы /
  • Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк /
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    В помощь жителям Авдеевки
    Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...


    Футбольная академия вступает в игру
    Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...


    Нехорошее соседство
    Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...


    День памяти на Восточном
    В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...


    Важно знать правду
    Посол Греции в Украине Георгиос Пукамисас впервые приехал с официальным визитом в Приазовье Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования