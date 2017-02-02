Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10





Давайте созидать вместе





Наперекор проблемам. Желание реализовать мечты и сделать Мариуполь уютнее преодолевает преграды любого характера.



Ради результата. За каждой воплощенной инициативой по благоустройству стоят месяцы кропотливой работы.





Стартовал шестой конкурс социальных проектов «Город – нашими руками»

На торжественное открытие нового, шестого сезона конкурса «Город – нашими руками», который проводится по инициативе Группы Метинвест, во Дворец металлургов пришли сотни мариупольцев. Интерес к этому социальному проекту растет год от года, в зале собрались не только участники прошлых лет, но и те, кто решил впервые подать свой проект на рассмотрение. Немало было представителей комитетов самоорганизации населения.

Мечты – в реальность

«Хотим обратить внимание на частный сектор нашего города, – поделилась своими задумками Надежда Полярская, квартальная КСН «Бригантина». – Нам очень нравится, как меняются к лучшему дворы многоэтажек благодаря участию в конкурсе «Город – нашими руками». Попробуем победить со своим проектом благоустройства улиц рабочих поселков».

«Мы приняли эстафету у активистов старшего поколения нашего комитета самоорганизации населения, – добавила Елена Александрова, вновь избранный председатель КСН «Шевченковский». – Одна из задач нашего актива – дальнейшее совершенствование придомовых территорий. Наш КСН уже побеждал в конкурсе «Город – нашими руками», и новые инициативы поддерживают все жители наших домов».

В связи с возросшим интересом горожан и общественных организаций к конкурсу, для его старта был выбран самый большой концертный зал Мариуполя, чтобы максимально обеспечить инициативным группам возможность ­ознакомиться с условиями проекта.

«Город – нашими руками» предоставляет замечательную возможность мариупольцам не только предложить свое видение развития и благоустройства родного города, но и реализовать эти идеи на практике, – подчеркнул координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – ­Большое количество интереснейших проектов, представленных экспертному совету в Мариуполе с момента старта программы, говорит об искреннем желании жителей сделать наш город лучше».

Высокая оценка

На презентации в большом зале Дворца металлургов собравшихся приветствовали генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко, генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили, первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.

«На мой взгляд, конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» – это одна из наиболее удачных программ Группы Метинвест, направленных на повышение общественной активности и поддержку актуальных инициатив, на повышение качества жизни, – подчеркнул Юрий Зинченко. – «Город – нашими руками» получил всемерную поддержку жителей, в прошлом, пятом юбилейном сезоне было подано рекордное количество заявок, и мы уверены, что их будет еще больше. Вместе мы сделаем наш Мариуполь комфортнее и красивее».

«Старт конкурса «Город – нашими руками» означает новый этап работы по реализации ярких предложений мариупольцев, – считает Энвер Цкитишвили. – Ежегодно увеличивается количество заявок для участия, растут число победителей и призовой фонд проекта. Но главное, что у жителей Мариуполя есть такая возможность – сделать реальностью свои мечты, внести свой вклад в развитие и процветание города. Результат – десятки игровых и спортивных зон, уютных уголков семейного досуга, новые возможности в развитии детских воспитательных, медицинских учреждений, новые патриотические проекты и многое другое. Давайте созидать вместе, делать счастливыми детей, приносить радость в жизнь каждого человека! Мы всегда поддержим эту благородную инициативу».

Координатор «Зеленого центра» Сергей Магера рассказал об условиях участия и подачи конкурсных заявок. И пригласил всех желающих на два бесплатных семинара, которые будут проведены 8 и 15 февраля в малом зале Дворца металлургов.

«Конкурс стартовал наперекор всем проблемам, обстрелам и экономическим негараздам, – подчеркнул Сергей Магера. – Всем нам нужен мир и возможность реализовывать наши мечты и желания сделать жизнь в Мариуполе комфортнее».

Победителям – по 100 тысяч

Группа Метинвест выделила на проведение конкурса 1,5 миллиона гривен, каждый проект-победитель получит грант до 100 тысяч гривен на создание и благоустройство зон отдыха, изучение и популяризацию культурного наследия и т.д.

Николай Пожогин, фото Евгения Носенко