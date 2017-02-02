Четверг, 2 февраля 2017 года, № 10 Pro-творчество с Николаем Пожогиным

Командор и аристократ Азовский край. Особой энергетикой, сочным колоритом завораживают пейзажи художника.



Жизнь как она есть. Художник умел видеть то, что наиболее созвучно его душе, писал об этом просто, точно и правдиво.



В художественном музее имени Архипа Куинджи открылась выставка памяти Леонида Бондаренко – одного из патриархов мариупольской живописи Леонид Бондаренко, почетный гражданин Мариуполя, ушел из жизни в конце 2015 года, за несколько месяцев до своего 85-летия. Этот юбилей художник мечтал отметить проведением персональной выставки. Потому коллеги художника помогли вдове и внукам в марте прошлого года собрать и оформить его работы для экспозиции в Центре современного искусства. И вот теперь в художественном музее открылась вторая выставка памяти. И пусть это станет началом доброй традиции! Тем более что творчество Леонида Бондаренко, как, впрочем, и многих других мариупольских живописцев, не систематизировано, не исследовано искусствоведами. К слову, в фондах художественного музея имеется 16 работ, подаренных самим автором, но на нынешней выставке они не представлены. Интересно, что семья художника подготовила к вернисажу красочный каталог его работ. Кроме живописных полотен здесь представлены фотографии разных лет, и, листая страницы издания, словно ощущаешь дуновение уходящей эпохи, погружаясь в художественный водоворот жизни мариупольских живописцев. «Леонид Бондаренко внес достойный вклад в развитие искусства нашего города, – уверена директор художественного музея Татьяна Були. – Если говорить о его живописном даре, то он всю жизнь был верен реалистической школе. Он мастерски владел как жанром пейзажа, натюрморта, так и портрета. Леонид Иванович был и остается замечательным художником, ярким и интересным». К этим словам мариупольский журналист, автор телепроектов об искусстве Наталья Слющинская добавила: «Кроме несомненного таланта, Леонид Бондаренко запомнился своей особенной чертой – подлинным аристократизмом духа. Он был очень порядочным человеком, добрым, заботливым отцом». «Леонид Бондаренко – это целая веха в жизни мариупольских художников, – утверждает Сергей Баранник, заслуженный художник Украины, председатель Мари­упольского отделения НСХУ. – Он всегда поддерживал молодые таланты, направлял их в нужное русло и по-отечески к ним относился». Дела житейские По словам Сергея Баранника, в течение долгого периода времени они работали вместе, в одной бригаде. Годы перестройки стали для художников настоящим испытанием, ведь они практически остались без работы. «И здесь руку помощи многим художникам протянул Леонид Иванович, – вспоминает Сергей Баранник. – Он находил работу, соответствующую художественномувЂ‚направлению, и приглашал в бригаду. Таким образом, он делился с нами своим заработком. Образовался дружный коллектив – Владимир Харакоз, Олег Ковалев, Евгений Скорлупин… Леонид Бондаренко был у нас лидером – мы его уважительно называли командором, он решал многие наши проблемы, и у нас было немало заказов. Леонид Иванович всегда ставил на первое место благо других людей, коллектив, дружбу, солидарность – это для него были не пустые слова». Семья – святое Несмотря на всецелую погруженность в живопись (она стала делом всей его жизни), Леонид Бондаренко был настоящим семьянином. Почти 60 лет прожил он душа в душу с женой Марией Петровной, воспитали двух сыновей, дождались троих внуков и правнучку. «Дедушка – мой второй папа, он меня вырастил с трех месяцев, – поясняет внучка художника Виктория Бондаренко. – Я родилась на Севере, и, понятно, бабушка забрала меня в Мариуполь, они с дедушкой вырастили меня. От дедушки часто слышала фразу, которой он поучал нас, внуков: «Человек, помоги себе сам». То есть если тебе что-то не нравится и ты хочешь это изменить, чего-то добиться, должен сделать это сам». Строки биографии «Мой дедушка родился 24 марта 1929 года в селе Коньково Новоазовского района, – рассказала внучка. – В 1936 году семью раскулачили, его отец был отправлен в ссылку, где позднее умер. Маленький Леня остался с матерью. Они переехали в Мариуполь, где в 1939 году дедушка пошел в школу». По рассказам самого художника и его родственников, во время войны он, тринадцатилетний ребенок, помогал подпольщикам бороться с оккупантами, даже участвовал в небольшой операции – украли у немцев фотоаппарат и два пистолета. «В 1942 году он был арестован фашистами и чудом избежал расстрела: ночью ему удалось бежать из тюрьмы, – вспоминает внучка. – После этого ему сделали поддельные документы, по которым он стал 1932 года рождения, с этими документами дедушка прожил всю жизнь». В силу сложившихся непростых жизненных обстоятельств Леонид Бондаренко не имел возможности целиком посвятить себя искусству с ранних лет. В тяжелые послевоенные годы Леониду Ивановичу пришлось зарабатывать на жизнь себе и своей семье. У него было сильно развито чувство долга, ответственности перед близкими людьми, стремление помочь им и защитить. «Но его желание стать художником, реализовать свой талант все-таки сбылось, – рассказала Татьяна Були. – Он сумел совместить необходимость думать о хлебе насущном с движением навстречу своей мечте. Работая в артели «Красная живопись», ставшей впоследствии ждановскими мастерскими Донецкого художественно-производственного комбината, он постоянно учился у своих старших товарищей и коллег: Александра Кечеджи, Виктора Арнаутова, Николая Бендрика». Интересно, что рекомендацию для вступления в Союз художников Леониду Бондаренко подписал ученик легендарного Диего Риверы Виктор Арнаутов, который вернулся в Мариуполь в 1963 году. Николай Пожогин, фото Евгения Носенко