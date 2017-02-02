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Вторник, 31 января 2017 года, № 9


Парни против девушек

Мариупольские студенты сыграли в известную телеигру «Кто сверху?»

Кто остроумнее, смелее, проворнее – парни или девушки? Ответ на этот вопрос в очередной раз попробовали дать студенты Мариупольского государственного университета в игре «Кто сверху?», аналогичной одноименной передаче на одном из центральных телеканалов.

По примеру телевизионной версии четверо парней встретились в различных состязаниях с четырьмя девушками. 

Команды ожидало несколько этапов. Студенты должны были угадать названия популярных музыкальных групп, песни, имена известных личностей и быстро ответить на вопросы конкурентов. 

В итоге после финального состязания, где парни измеряли девичьи талии, а девушки – обхват груди ­команды соперников, прекрасная половина все-таки выиграла.

Подобные состязания для вуза не в новинку. В прошлом году студенты экономико-правового факультета уже проводили такую игру, а в этом решили пригласить участников со всех факультетов.

«Парни были достойными оппонентами, но девушки все-таки победили, в чем я не сомневалась с первой минуты. За время игры мы очень сдружились и, думаю, продолжим наше общение», – рассказала студентка второго курса специальности «Здоровье человека» Анастасия Скоба.  «Для нас победа не главное, мы пришли за положительными эмоциями и повеселились от души», – признался студент первого курса специальности «Экология» Сергей Яровой.

Поддержать команды пришел и мариупольский спортсмен Даниил Чуфаров. «Это была интересная игра, приятно видеть такую сплоченность команд. Я рад, что студенты уделяют время не только учебе, но и подобным мероприятиям. У меня не было такой яркой студенческой жизни – тренировки занимали много времени», – отметил Даниил.

Татьяна Мацкова  


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