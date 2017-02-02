Кто остроумнее, смелее, проворнее – парни или девушки? Ответ на этот вопрос в очередной раз попробовали дать студенты Мариупольского государственного университета в игре «Кто сверху?», аналогичной одноименной передаче на одном из центральных телеканалов.

По примеру телевизионной версии четверо парней встретились в различных состязаниях с четырьмя девушками.

Команды ожидало несколько этапов. Студенты должны были угадать названия популярных музыкальных групп, песни, имена известных личностей и быстро ответить на вопросы конкурентов.

В итоге после финального состязания, где парни измеряли девичьи талии, а девушки – обхват груди ­команды соперников, прекрасная половина все-таки выиграла.

Подобные состязания для вуза не в новинку. В прошлом году студенты экономико-правового факультета уже проводили такую игру, а в этом решили пригласить участников со всех факультетов.

«Парни были достойными оппонентами, но девушки все-таки победили, в чем я не сомневалась с первой минуты. За время игры мы очень сдружились и, думаю, продолжим наше общение», – рассказала студентка второго курса специальности «Здоровье человека» Анастасия Скоба. «Для нас победа не главное, мы пришли за положительными эмоциями и повеселились от души», – признался студент первого курса специальности «Экология» Сергей Яровой.