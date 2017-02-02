На спецгашение в минувшую пятницу собралось немало мариупольских коллекционеров. В честь Архипа Куинджи «Укрпошта» выпустила новую марку, открытку и конверт с портретом художника, но главной гордостью филателистов стал уникальный штемпель первого дня. Только 27 января мариупольцы, приобретя марку в честь нашего великого земляка, могли нанести на нее спецгашение «Первый день».

По словам представителя Донецкой дирекции «Укрпошты» Тамары Отроды, в этот день вся корреспонденция вышла из Мариуполя с печатью в память об Архипе Куинджи. И только на следующий день спецгашение состоялось в Киеве.

Как сообщает журнал «Филателия Украины», размер марки, посвященной нашему земляку, составил 40,5 на 30 мм, а стоимость ее 4 грн 40 коп. Стоимость полного набора: конверта, открытки и двух марок – порядка 15 гривен. Тираж марки составляет 140 000 штук, дизайн разработал Виктор Барыба.

«Собирать марки очень интересно. С их помощью можно изучать историю своей страны. Они выходят в честь каждого знаменательного события или выдающегося персонажа. Моя гордость – полная коллекция марок с мариупольскими спецгашениями», – рассказал пенсионер Валентин Балабанов.

«Жаль, что так мало молодежи пришло на спецгашение. Мне кажется, было бы неплохо возродить традицию коллекционирования марок еще со школьной скамьи. Никакой Интернет не заменит это увлечение», – уверена Тамара Отрода.