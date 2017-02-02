Вторник, 31 января 2017 года, № 9





В Мариуполь снова пришли морозы

Вместо палаток спасателей – стационарные пункты обогрева

В последние дни в Мариуполе сильно похолодало, особенно в ночное время. Столбики уличных термометров опускаются до отметки минус 15-20. Страдают от морозов в основном лица без определенного места жительства.

«За прошедшие выходные бригадами скорой помощи в городские больницы было доставлено пять человек», – сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Валерий Закржевский. По его словам, благодаря неравнодушию мариупольцев при обнаружении замерзающих на улице, в нашем городе смертельных случаев от переохлаждения в последние годы не было.

Между тем пункты обогрева в Мариуполе этой зимой пока не разворачивались. Для установки палаток предусмотрены определенные санитарные нормы. Если температура опустится ниже 20 градусов, то, конечно же, палатки будут развернуты.

Адреса стационарных пунктов обогрева для мариупольцев указаны на сайте горсовета по согласованию с райадминистрациями. Но иногда случаются казусы. Так, одним из таких пунктов в Приморском районе значится административное здание рынка «Застава». Однако когда во время декабрьских морозов наш журналиствЂ‚решил зайти туда погреться, дирекция рынка очень удивилась. «Чтобы недоразумений более не возникало, каждый раз при ухудшении погодных условий мы обзваниваем все указанные адреса и корректируем их список», – пояснил директор департамента по вопросам экологии и энергоменеджмента Ваагн Мнацаканян.

Из-за усилившихся морозов, естественно, понизилась температура в учебных заведениях.

Ученики сообщают родителям о прохладных классах, учителя в частных беседах подтверждают, что температура в школьных помещениях находится на грани нормы. Но в большинстве учебных комнат, куда всю первую половину дня заглядывает солнце, температура вполне приемлемая.

«Температура в наших учреждениях на самом деле разная, – подтвердила директор департамента образования Светлана Добровольская. – Специалисты каждый день ведут температурный мониторинг, и если по данным тепломеров теплоноситель в школу поступает не должного качества, то корректируем ситуацию с "Теплосетью"».

По словам директора департамента образования, в ближайшие морозные дни при вероятных температурных катаклизмах в школах есть возможность переместить учеников из прохладных классных комнат в более теплые помещения. Ну а горячий чай в школьных буфетах и столовых есть всегда.

А вот уровень заболеваемости ОРВИ, по словам Светланы Добровольской, медленно повышается, по этой причине в настоящее время закрыто шесть классов в двух школах.

Специалисты Донецкого регионального центра по гидрометеорологии после непродолжительного ослабления мороза на несколько градусов в ночь на вторник обещают его дневное усиление на 6 – 8 пунктов. Но подобные холода продержатся недолго, и уже с первых дней февраля начнет постепенно теплеть.

Елена Уланова, Николай Пожогин