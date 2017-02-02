Вторник, 31 января 2017 года, № 9

Ближе к Донбассу Фото Евгения Носенко. Из первых уст. Столичный гость провел прием, узнал проблемы мариупольцев и обещал заниматься решением их вопросов.



Народный депутат Мустафа Найем провел в Мариуполе личный прием Практически еженедельно Мариуполь посещают высокопоставленные гости. В этот раз в нашем городе с рабочим визитом побывал народный депутат Украины Мустафа Найем, который 30 января провел личный прием горожан. Какие задачи ставил перед собой народный избранник, направляясь в столицу Приазовья? «При всем уважении к моим коллегам, народным депутатам от регионов, могу отметить, что работа на местах не проводится. Следствием этого является принятие различных абсурдных законопроектов, с парламентской же трибуны туманно рассказывают о людях на востоке, которые там страдают-мучаются, но в законах это никак не отражено», – заявил Мустафа Найем. По его словам, если идет речь о помощи и заботе, делать это нужно по факту, решая насущные проблемы людей, о которых стоит узнать из первых уст. Чаще встречаться Работой на востоке народный депутат занимается около года, поэтому в курсе, что происходит в регионе. «Мы будем проводить подобные встречи регулярно, раз в месяц. Как показывает практика, 90% всех проблем населения связаны с отсутствием коммуникации, так что некоторые из них можно будет решить с помощью запросов, писем и т.д.», – говорит народный депутат. По словам Мустафы Найема, подобный прием будет организовываться и в других городах Донбасса, а к концу февраля у его команды будет четкое понимание ситуации и, возможно, график встреч с людьми. Один из главных вопросов, которые планирует поднимать народный избранник, – транспортное сообщение со столицей Приазовья. Ведь с каждым приездом он на личном опыте убеждается, что добраться в самый крупный город на свободной территории Донецкой области довольно непросто. Лицом к лицу «Сразу подчеркну, что у нас нет возможности помогать кому-либо материально, мы сто процентов не будем оказывать помощь с какими-то крышами или пытаться покрывать тех, кто нарушает закон. Для оказания помощи тяжелобольным, нуждающимся и так далее в ближайшем будущем планирую создать фонд или похожую структуру, где могли бы аккумулироваться финансы. После этого мы сможем, пока точечно, помогать остро нуждающимся людям», – сообщил Мустафа Найем. В любом случае желания пиариться на помощи у депутата нет, главное – показать, что его команда хочет и может решать проблемы украинцев. Иначе – нет доверия. «Если мы не сможем решить трудности сами, найдем того, кто сможет это сделать. Пока самое важное – именно прямой контакт с населением», – говорит Мустафа Найем. Также депутат подчеркнул, что у него сложились хорошие деловые отношения с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским, городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко, а также депутатским корпусом города: «Людям по большому счету абсолютно все равно, с помощью каких механизмов будет устранена их проблема, главное – положительный результат». Таким примером стал случай в Волновахе, когда из-за неправильно заполненной налоговой декларации украинцу начислили оплату 13 тысяч гривен. Эту сумму человек физически не мог оплатить, да и хотел докопаться до правды, в чем ему и помог Мустафа Найем с командой единомышленников. Первый шаг «Однозначно мы не сможем сразу остановить обстрелы, резко улучшить ситуацию со здравоохранением или экологией. Однако остаются конкретные точечные проблемы, для решения которых мы должны использовать имеющийся ресурс», – считает народный депутат Мустафа Найем. На его первый прием в Мариуполе записалось 18 жителей города. Среди вопросов, которыми люди озадачили гостя: проблемное кладбище в селе Виноградное, проблемные автокредиты, незаконная застройка улиц города, которая не только портит его эстетический вид, но и мешает проезду «скорой помощи» и спасателей, а также многие другие. Из-за плотного рабочего графика и ограничений во времени парламентарий не смог принять всех желающих, и те, кто не успел попасть на прием 30 января, встретятся с ним в другой раз. Известно, что на следующий прием к Найему уже записалось 24 мариупольца. Владимир Щербаков