Вторник, 31 января 2017 года, № 9

Футбольная академия вступает в игру Фото Евгения Носенко: Нешуточные страсти. Несмотря на товарищеский характер поединка, болельщики наблюдали на поле настоящую футбольную баталию.



Фото Евгений Носенко. Какая яркая! Мальчишки с нескрываемым интересом рассматривают новую форму.



Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Прошлой зимой в «Метинвест-Промсервисе» была создана футбольная академия, где спортом номер один начали заниматься дети сотрудников предприятия. Прошел год, и команда, которую тренирует известный мариупольский специалист футбола Владимир Армяновский, вышла на свой первый официальный поединок. Дебют в обновке Поддержать юных футболистов пришли не только родители игроков, но и генеральный директор предприятия Михаил Рубцов. Причем он приехал на матч не с пустыми руками. Перед началом встречи воспитанников футбольной академии Промсервиса со сверстниками из клуба «Портовик» он вручил мальчишкам из команды ремонтников 17 комплектов футбольной формы и напутствовал перед стартом: «Ровно год назад вы начали заниматься в нашей академии. И вот сегодня как итог этих занятий – ваша первая игра. От всей души желаю вам успеха и надеюсь, что в своей спортивной карьере будете идти от победы к победе и станете настоящими футболистами. Я верю в вас!» Получив красивую форму, ребята убежали переодеваться и через несколько минут вышли на поединок с «Портовиком» в новенькой, с иголочки красно-белой форме. Футбол навсегда Пока игроки разминались, мы пообщались с Михаилом Рубцовым. «Это первый наш официальный матч, но я уверен, что в ближайшем будущем станем постоянно участвовать в городских футбольных турнирах. Кроме того, мы приняли решение, что с этого года будем бесплатно принимать в академию детей из многодетных семей, причем не обязательно из семей работников нашего предприятия. Будем их учить, экипировать, и они смогут участвовать в турнирах. Хочу отметить, что наше предприятие взяло на себя расходы по оплате работы тренеров и аренде помещений для занятий. Ну а сегодня буду со всей самоотдачей болеть за этих мальчишек, как и за взрослую команду «Метинвест-Промсервиса», которая выступает во всех городских соревнованиях», – рассказал генеральный директор предприятия. Михаил Рубцов признается, что, глядя на этих ребят, испытывает ностальгию, ведь он сам когда-то играл в футбол: «Я был точно таким же, начал заниматься футболом, когда мне было 7 лет, и почти до окончания школы тренировался практически каждый день. Утром на тренировку, вечером на тренировку, еще и в школе на переменах успевал играть. Но похвастать, что у меня была такая красивая форма в детстве, не могу: время было непростое». Генеральный директор Промсервиса признался, что футбол – его страсть: «Очень люблю эту игру и стараюсь все делать для того, чтобы как можно больше людей занималось этим прекрасным видом спорта, получало удовольствие от игры. Спорт очень дисциплинирует с юных лет, помогает выработать волевые качества: нужно вовремя прийти на тренировку, правильно и добросовестно выполнить задание тренера. Считаю, что спорт необходимо поддерживать, им обязательно нужно заниматься, не лениться и посвящать свободное время физическим упражнениям». Оптимизма не теряют А затем состоялся сам матч. Михаил Рубцов занял место на трибуне и активно болел за свою команду. Также поддерживали мальчишек их родители. Светлана Кручок пришла на поединок вместе с мужем Алексеем, который трудится на «Метинвест-Промсервисе»: «Мой сын Владислав, занимаясь футболом, стал более ответственным. Спешит сделать уроки и убежать на тренировку. Мы с мужем всячески поддерживаем его увлечение. Новая форма очень красивая, уверена, всем ребятам она понравилась. Надеюсь, она принесет им успех». Владислав Кручок – капитан команды Промсервиса. После первого тайма воспитанники футбольной академии предприятия уступали соперникам в счете, но оптимизма не теряли. «Форма красивая, в ней удобно играть, мне понравилась, другим ребятам тоже. Пока проигрываем, будем работать над ошибками и постараемся выиграть в следующий раз», – пообещал Владислав. В этом матче сильнее оказались футболисты «Портовика», а мальчишкам из команды «Метинвест-Промсервиса» хочется пожелать не падать духом, усиленно тренироваться, и победы к ним обязательно придут.

Александр Капустян