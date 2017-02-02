Вторник, 31 января 2017 года, № 9

Город спорта с Александром Куртовым



Спартакиада ильичевцев

В самом разгаре 43-я спартакиада комбината имени Ильича, которая проходит по одиннадцати видам спорта. В спортзале Дворца металлургов прошли соревнования по гиревому спорту. Они проводились в пяти весовых категориях, вес гири – 24 кг.

В первой группе в весовой категории до 60 кг за команду конвертерщиков выступал мастер спорта международного класса по армрестлингу Александр Баландин. Он успешно совмещает борьбу на руках с гиревым спортом. Вырвав гирю 80 раз (по 40 левой и правой рукой), Александр занял первое место в своей категории. Среди силачей до 70 кг победил Леонид Ююкин из ЛПЦ-3000 –

60 подъемов.

В категории до 80 кг не было равных Евгению Никитину (конвертерный) – 105 подъемов – абсолютно лучший результат в первой группе. В категории до 90 кг первое место у Дениса Розума (конвертерный) – 88 подъемов, а в весовой категории 90+ победил его товарищ по команде Игорь Пантилеев (82 подъема).

В итоге в командном зачете первое место, как и год назад, досталось силачам конвертерноговЂ‚цеха,вЂ‚ЛПЦ-3000 –вЂ‚на втором месте, третье заняла команда управления железнодорожного транспорта.