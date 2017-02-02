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Вторник, 31 января 2017 года, № 9
Город спорта с Александром Куртовым
Мини-футбол: определились призеры
На стадии плей-офф команды не имеют права на ошибку – ничьих здесь нет
В розыгрыше кубка Мариуполя по мини-футболу состоялись поединки 1/4 финала. Все они прошли в интересной, увлекательной борьбе, с обилием единоборств и забитых голов. Первыми на площадку спортзала ПГТУ вышли
команды ITV и ITV-ПГТУ. Хозяева добились победы со счетом 5:1. Упорным выдался поединок команд «Титан» и «Сотта Плюс». Его итог решил единственный забитый мяч, который послал в ворота соперника Евгений Пасынков из «Титана». Чемпион города – ФК «Портовик» со счетом 2:4 уступил команде «Олдыри» (Новотроицкое).
Самый крупный результат зафиксирован в матче футболистов меткомбината имени Ильича и Старого Крыма: металлурги выиграли 8:2. В полуфиналах, которые состоятся 1 февраля, «Титан» встретится с ITV-ПГТУ, а «Олдыри» – с командой комбината имени Ильича. 3 февраля состоится поединок за третье место и финал.