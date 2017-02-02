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Вторник, 31 января 2017 года, № 9

Город спорта с Александром Куртовым

Борьба за выход в суперлигу

С 2 по 5 февраля в Мариуполе пройдут игры второго тура чемпионата Украины по водному поло

В нынешнем году чемпионат будет проходить по новой системе. По результатам второго тура определится первая четверка, которая, образуя суперлигу, будет бороться за медали. Оставшиеся восемь команд составят высшую лигу и разыграют места с пятого по двенадцатое.

Команда «Мариуполь» после первого тура занимает четвертое место, и у нее хороший шанс  продолжить чемпионат в суперлиге.

Расписание игр чемпионата в плавбассейне «Нептун»

2 февраля

19:00 ВК «Мариуполь» – «Динамо» (Львов)

20:15 НТУ ХПИ (Харьков) – сборная Харьковской области

3 февраля

10:00 Сборная Харьковской области – ВК «Мариуполь»

11:15 НТУ ХПИ (Харьков) – «Динамо» (Львов)

19:00 Сборная Киевской области – ВК «Мариуполь»

20:15 «Динамо» (Львов) – сборная Харьковской области

4 февраля

9:30 Сборная Киевской области – «Динамо» (Львов)

10:45 ВК «Мариуполь» – НТУ ХПИ (Харьков)

13:00 Сборная Харьковской области – сборная Киевской области

5 февраля

11:00 Сборная Киевской области – НТУ ХПИ (Харьков)

Мариупольская городская федерация водного поло и ВК «Мариуполь» приглашают болельщиков посетить игры второго тура чемпионата Украины.

  


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