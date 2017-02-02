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Вторник, 31 января 2017 года, № 9
Город спорта с Александром Куртовым
Борьба за выход в суперлигу
С 2 по 5 февраля в Мариуполе пройдут игры второго тура чемпионата Украины по водному поло
В нынешнем году чемпионат будет проходить по новой системе. По результатам второго тура определится первая четверка, которая, образуя суперлигу, будет бороться за медали. Оставшиеся восемь команд составят высшую лигу и разыграют места с пятого по двенадцатое.
Команда «Мариуполь» после первого тура занимает четвертое место, и у нее хороший шанс продолжить чемпионат в суперлиге.
Расписание игр чемпионата в плавбассейне «Нептун»
2 февраля
19:00 ВК «Мариуполь» – «Динамо» (Львов)
20:15 НТУ ХПИ (Харьков) – сборная Харьковской области
3 февраля
10:00 Сборная Харьковской области – ВК «Мариуполь»
11:15 НТУ ХПИ (Харьков) – «Динамо» (Львов)
19:00 Сборная Киевской области – ВК «Мариуполь»
20:15 «Динамо» (Львов) – сборная Харьковской области
4 февраля
9:30 Сборная Киевской области – «Динамо» (Львов)
10:45 ВК «Мариуполь» – НТУ ХПИ (Харьков)
13:00 Сборная Харьковской области – сборная Киевской области
5 февраля
11:00 Сборная Киевской области – НТУ ХПИ (Харьков)
Мариупольская городская федерация водного поло и ВК «Мариуполь» приглашают болельщиков посетить игры второго тура чемпионата Украины.