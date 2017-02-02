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Вторник, 31 января 2017 года, № 9


Хорошие соседи, счастливые друзья

Фонд развития Мариуполя объявил конкурс для ОСМД

Общественная организация «Фонд развития Мариуполя» при поддержке городской власти, Мариупольского союза молодежи и Агентства США по международному развитию (USAID) объявила новый конкурс «Яркие огни добрососедства». Принять участие в нем смогут только сто обществ совладельцев многоквартирных домов, первыми подавшие заявки.

Главная задача конкурсантов – оригинально украсить свою придомовую территорию. Для этого организаторы устраивают десять мастер-классов по декорированию дворов подручными материалами. Главным украшением станут разноцветные светодиодные гирлянды, которые ОСМД получат перед началом конкурса. Впоследствии жители смогут использовать их на любом празднике, ведь наборы гирлянд – первый подарок, который ждет участников. Подведение итогов и награждение победителей состоится в День влюбленных – 14 февраля. Пятерка лучших получит в подарок LED-светильники для наружного освещения придомовой территории. 

Конкурсная комиссия определит победителей по пяти номинациям: самое оригинальное украшение двора, самый дружный двор, самый праздничный двор, самый креативный и самый сказочный.

«Мы примем во внимание не только авторский подход и получившийся результат, но и то, насколько дружно жители подойдут к делу, сколько людей примет участие в акции», – отметил координатор проекта «Яркие огни добрососедства» Сергей Пустовойтенко.

«Нам важно, чтобы люди не просто научились украшать территорию. Мы стремимся вернуть традиции доброжелательного общения во дворах. Надеемся, что этот конкурс объединит горожан», – добавила исполнительный директор Фонда развития Мариуполя Татьяна Ломакина.

Стоит отметить, что после успешного обновления городских дворов в рамках проекта «Уютный двор» количество желающих выросло в разы. «Нам пришлось отступить от плана и увеличить число ОСМД, в которых появятся облагороженные придомовые территории. На сегодняшний день уже оформлено 75 дворов, 166 ждут своей очереди для благоустройства в этом году. Специалисты продолжат работу, как только позволят погодные условия», – рассказал менеджер проектов ФРМ Антон Гущин.

А на конкурс «Яркие огни добрососедства» организаторы уже получили почти полсотни заявок от председателей ОСМД. Не упустите свой шанс выиграть набор современных LED-светильников! Заявки принимаются до 10 февраля на электронную почту msmol@i.ua или по телефону 098-827-17-72.

Татьяна Мацкова  


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