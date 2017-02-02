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Вторник, 31 января 2017 года, № 9


Здание горсовета восстановят?

Объявлен тендер на выполнение работ на сумму  более 30 млн грн за счет средств областного бюджета

В Мариуполе планируют восстановить здание горсовета и прилегающую площадь. Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко во время пресс-конференции.

«У нас есть проект, есть поддержка. Для меня принципиально, чтобы в восстановлении участвовал не только городской бюджет, так как на этот объект необходимо 120 миллионов гривен, – отметил мэр. – Хорошо, что есть неравнодушные люди и бизнес, которые поддержали данную инициативу. Объявлен тендер на крупные внешние и внутренние работы с объемом инвестиций 34 миллиона гривен из областного бюджета. Хотелось бы, чтобы в этом году тендер был успешно проведен и все работы по разбору завалов, а также демонтажу крупных внешних и внутренних конструкций были завершены. Есть поддержка со стороны крупного бизнеса, который взялся помочь с выполнением всех внешних отделочных работ».

Поскольку в Мариуполе проживает большая греческая диаспора, представители Греции вы­шли с инициативой восстановить площадь перед зданием местного городского совета, объем инвестиций порядка 18 миллионов гривен. «Проектом предусмотрены фонтаны, площадь будет очень красивой», – поделился мэр.

Напомним, в ночь на 10 мая 2014 года Мариупольский горсовет был сожжен: огнем были повреждены отдельные кабинеты с первого по четвертый этаж в правом крыле мэрии, включая большой зал горсовета, а также верхние этажи в центральной части. Также полностью выгорели баррикады, которые сепаратисты соорудили у входа в городской совет.

Прошлой весной фасад сгоревшего здания закрыли полотнищем с гербом города и баннерами с надписями «Мариуполь – это Украина» на четырех языках.

Юлия Франжева  


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