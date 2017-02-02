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Вторник, 31 января 2017 года, № 9


Чтобы город был теплым для всех

Активисты из Ивано-Франковска поделились своим опытом и идеями с мариупольскими общественниками

В последние годы в Украине наблюдается всплеск гражданской активности. Общественные активисты в разных уголках нашей страны взялись менять свои города к лучшему, безвозмездно занимаются развитием культуры, спорта и просто благоустройством. Преуспели в этом и в общественной организации «Теплый город» из Ивано-Франковска. В минувшую пятницу по приглашению креативного пространства «Вежа» они приехали в Мариуполь, чтобы поделиться с жителями нашего города своим опытом и планами. Мариупольский активист Владислав Зайцев отметил, что его вдохновляет работа этой организации и он хотел бы, чтобы о ней узнали и другие.

В 2015 году несколько инициативных жителей Ивано-Франковска объединились для реализации общих проектов. Сейчас команда значительно расширила количество участников и партнеров.

За плечами ивано-франковских активистов десятки успешных проектов, касающихся культуры, урбанистки, и даже открытие первого в Украине социального ресторана UrbanSpace 100. Главная особенность заведения заключается в том, что 80% его дохода идет на поддержку гражданских инициатив и благоустройство родного Ивано-Франковска. А цифра 100 в названии означает количество благотворителей, вложивших по тысяче долларов в его обустройство. Этой идеей уже заинтересовались многие города, что подтолкнуло «Теплый город» создать социальную франшизу. По словам ее авторов, построить подобное заведение в своем городе может только достойная общественная организация с хорошей репутацией и не связанная с политикой.

«Не знаю, совпадение это или нет, но за день до нашего приезда в Мариуполь пришла заявка на получение социальной франшизы от мариупольской инициативной группы. Пока мы не изучили анкету, подробнее рассказать не могу. Я впервые в Мариуполе и, честно признаться, приятно удивлена: у вас четко прослеживаются архитектурные стили, а высотки не закрывают красоту города», – отметила операционный менеджер «Теплого города» Ярина Мельник.

Еще одной гордостью ивано-франковских активистов стал проект по созданию бренда города. Подключив дизайнеров и деловых партнеров, общественники разработали логотип Ивано-Франковска и различные символы, которые бизнесмены начали использовать для изготовления сувенирной продукции.

«Поначалу было нелегко, горожане с большой осторожностью относились к нам и нашим идеям, но, когда они увидели результаты работы и нашу целеустремленность, их недоверие рассеялось», – рассказала помощник руководителя «Теплого города» Татьяна Василик.

Татьяна Мацкова  


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