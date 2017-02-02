Суббота, 28 января 2017 года, № 8

Горячие сердца и умные головы Было супер! Вот такие они – молодые прогрессивные специалисты, которые представляют завтрашний день отечественной металлургии.



Когда есть о чем поспорить. Свои проекты и идеи участники конференции защищали с настоящим упорством.



Научно-техническая конференция еще раз доказала: у нашей металлургии есть будущее На этой неделе металлургический комбинат имени Ильича принимал гостей – участников молодежной научно-технической конференции, приуроченной к 120-летию со дня основания предприятия. Более 60вЂ‚сотрудниковвЂ‚меткомбинатов имени Ильича, «Азовсталь», «Запорожсталь», «Запорожкокс», «ЕМЗ», Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, ЮжноговЂ‚горно-обогатительного комбината, Днепровского меткомбината и Алчевского металлургического комбината представили свои исследования по решению различных производственных задач. Теория, практика, эксперимент ТоржественноевЂ‚открытиевЂ‚форума состоялось в конференц-зале меткомбината. «Основная наша задача – продвижение науки в производство. Существует такое выражение: теория без практики мертва, а практика без теории – слепа. Задача конференции – объединить эти два направления, чтобы способствовать развитию наших предприятий», – подчеркнул, приветствуя участников, директор по технологии и качеству меткомбината имени Ильича Константин Писмарев. Работа конференции проходила в семи секциях: «Сталеплавильное производство», «Коксохимическое производство»,вЂ‚«Агломерационное и горнорудное производство», «Доменное производство», «Прокатное и трубное производство», «Качество и клиентоориентированность», а также «Механическое оборудование, электрооборудование и автоматизация». Сами же доклады касались повышения эффективности работы доменных печей и конвертеров, снижения энергозатрат в сталеплавильном производстве, автоматизации управления технологическими процессами, переработки и повторного использования отходов и т.д. Эти научные труды, как кульминация огромной проделанной теоретической и экспериментальной работы, направлены на развитие и повышение эффективности всех без исключения этапов металлургического производства. Обмен опытом Азовсталец Максим Подгорный на своем предприятии занимается доменным производством. Ознакомившись с темами докладов, он был приятно удивлен – настолько интересным оказалось большинство работ. «Думаю, что я почерпну для себя много полезного и интересного, а некоторые новаторские идеи мы сможем применить у себя на комбинате», – делится доменщик. Научно-практическая работа молодого специалиста, по его словам, уже дала серьезные результаты. Так, благодаря экспериментам с пропорциями агломерата и окатышей, металлургам удалось добиться сокращения удельного расхода кокса на 3% и повысить производительностьвЂ‚доменной печи на 14%. Своими наработками он готов поделиться со всеми участниками. Это как нельзя лучше иллюстрирует основную задачу молодежной научно-технической конференции – обменяться передовым опытом для достижения общих высоких целей. Открытия помогут производству Подведение итогов конференции состоялось в пятницу, 27 января. До этого молодые металлурги побывали с экскурсией на комбинате. ВвЂ‚секциивЂ‚«Сталеплавильное производство» лучшим был признан Александр Черняк, инженер-технолог комбината имени Ильича. Начальник отдела Авдеевского коксохимического завода Марина Хоменко победила в секции «Коксохимическое производство». Инженер АСУТП Алчевского металлургического комбината Артем Кравченко стал лучшим в секции «Прокатное и трубное производство». Первое место в секции «Агломерационное и горнорудное производство» – у Евгения Пилюгина, инженера-технолога комбината имени Ильича. Ян Чейлях, начальник отдела меткомбината имени Ильича, подготовил лучший доклад в секции «МеханическоевЂ‚оборудование,вЂ‚электрооборудование и автоматизация». В секции «Доменное производство» победителем признан ведущий инженер комбината «Запорожсталь» Александр Медвидь. А в секции «Качество и клиенто­ориентированность» первое место завоевал еще один ильичевец – инженер-технолог Максим Шебаниц. Тройка лидеров в каждой из секций была отмечена почетными грамотами, вручили им и ценные призы. «Наш форум – отличная платформа для молодых ученых, и участие в нем дает хорошую возможность подискутировать свЂ‚людьми, которые с тобой на одной волне и так же увлечены наукой и производством. Уверен, ваши работы найдут применение в реальном производстве и помогут нам развиваться», – обратился квЂ‚конкурсантамвЂ‚генеральный ­директорвЂ‚меткомбинатавЂ‚имени Ильича Юрий Зинченко. Победитель секции «Агломерационное и горнорудное производство»вЂ‚инженер-технолог технического управления комбината имени Ильича Евгений Пилюгин рассказал о плюсах своей работы: «Мой доклад «Способы подготовкивЂ‚мелкоговЂ‚агломерационного возврата»вЂ‚оказалсявЂ‚болеевЂ‚продуманным и завершенным, чем у ребят-конкурентов. В 2016 году я защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень. При практическом внедрении мои разработки помогут не только получить комбинату экономический эффект, но и заметно улучшить экологию нашего города». Особые призы На молодежной конференции были учреждены два специальных приза. От директора по технологии и качеству Группы Метинвест Евгения Попова его получил Александр Черняк, инженер-технолог комбината имени Ильича. А генеральный директор предприятия Юрий Зинченко вручил специальный приз Марине Хоменко, начальнику отдела Авдеевского коксохимического завода. Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко